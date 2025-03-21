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ЦБ заявил, что не против конкуренции "Мира" с международными системами - РИА Новости, 21.03.2025
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16:19 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/tsb-2006524363.html
ЦБ заявил, что не против конкуренции "Мира" с международными системами
ЦБ заявил, что не против конкуренции "Мира" с международными системами - РИА Новости, 21.03.2025
ЦБ заявил, что не против конкуренции "Мира" с международными системами
ЦБ РФ не против конкуренции с международными платежными системами, но от своей системы не откажется, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:19:00+03:00
2025-03-21T16:19:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЦБ РФ не против конкуренции с международными платежными системами, но от своей системы не откажется, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Что касается платежных систем, международных платежных систем - мы не против конкуренции с международными платежными системами, но это тоже наш стратегический курс, который мы взяли много лет лет назад - на выстраивание собственной конкурентоспособной национальной платежной инфраструктуры. От этого мы не собираемся отходить", - сказала Набиуллина. Глава Банка России добавила, что сценарии развития, связанные, к примеру, с отменой санкций или возвращением зарубежных платежных систем стоит рассматривать, когда появится твердая уверенность в них, когда "это будет не гипотетически, а фундаментально". "Что касается нашей политики по дедолларизации - мы, кстати, начали ее до того, как были приняты все санкции, потому что считаем, что валютный риск на финансовую систему должен быть снижен. И для банковской системы мы это начинали", - добавила Набиуллина.
https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006520136.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил, что не против конкуренции "Мира" с международными системами

Набиуллина: ЦБ не против конкуренции "Мира" с международными системами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЦБ РФ не против конкуренции с международными платежными системами, но от своей системы не откажется, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Что касается платежных систем, международных платежных систем - мы не против конкуренции с международными платежными системами, но это тоже наш стратегический курс, который мы взяли много лет лет назад - на выстраивание собственной конкурентоспособной национальной платежной инфраструктуры. От этого мы не собираемся отходить", - сказала Набиуллина.
Глава Банка России добавила, что сценарии развития, связанные, к примеру, с отменой санкций или возвращением зарубежных платежных систем стоит рассматривать, когда появится твердая уверенность в них, когда "это будет не гипотетически, а фундаментально".
"Что касается нашей политики по дедолларизации - мы, кстати, начали ее до того, как были приняты все санкции, потому что считаем, что валютный риск на финансовую систему должен быть снижен. И для банковской системы мы это начинали", - добавила Набиуллина.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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