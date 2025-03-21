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Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки - РИА Новости, 21.03.2025
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16:06 21.03.2025 (обновлено: 17:39 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/tsb-2006513810.html
Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки
Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки - РИА Новости, 21.03.2025
Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки
Вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:06:00+03:00
2025-03-21T17:39:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров."Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточна ли скорость и устойчивость снижения инфляции для ее возвращения к четырем процентам в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась", — сказала она.Глава ЦБ подчеркнула, что на сегодняшнем заседании рассматривался только один вариант, а именно сохранение ключевой ставки. Тем не менее, члены совета директоров длительное время обсуждали сигнал. Речь шла о двух вариантах — нейтральном и умеренно жестком. "Мы действительно поменяли несколько формулировку, чтобы более точно отразить наше видение: что мы будем рассматривать повышение ставки в том случае, если дезинфляция будет идти не теми темпами, не так устойчиво, как мы хотели. Раньше мы давали сигнал, что на ближайших заседаниях рассмотрим целесообразность, здесь мы ее обусловили", — пояснила Набиуллина.Сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006520136.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки

Набиуллина сообщила о снижении вероятности повышения ключевой ставки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
«
"Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточна ли скорость и устойчивость снижения инфляции для ее возвращения к четырем процентам в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась", — сказала она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Глава ЦБ подчеркнула, что на сегодняшнем заседании рассматривался только один вариант, а именно сохранение ключевой ставки. Тем не менее, члены совета директоров длительное время обсуждали сигнал. Речь шла о двух вариантах — нейтральном и умеренно жестком.
«
"Мы действительно поменяли несколько формулировку, чтобы более точно отразить наше видение: что мы будем рассматривать повышение ставки в том случае, если дезинфляция будет идти не теми темпами, не так устойчиво, как мы хотели. Раньше мы давали сигнал, что на ближайших заседаниях рассмотрим целесообразность, здесь мы ее обусловили", — пояснила Набиуллина.
Сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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