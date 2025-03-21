https://ria.ru/20250321/tsb-2006513810.html

Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки

Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки - РИА Новости, 21.03.2025

Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки

Вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:06:00+03:00

2025-03-21T16:06:00+03:00

2025-03-21T17:39:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров."Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточна ли скорость и устойчивость снижения инфляции для ее возвращения к четырем процентам в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась", — сказала она.Глава ЦБ подчеркнула, что на сегодняшнем заседании рассматривался только один вариант, а именно сохранение ключевой ставки. Тем не менее, члены совета директоров длительное время обсуждали сигнал. Речь шла о двух вариантах — нейтральном и умеренно жестком. "Мы действительно поменяли несколько формулировку, чтобы более точно отразить наше видение: что мы будем рассматривать повышение ставки в том случае, если дезинфляция будет идти не теми темпами, не так устойчиво, как мы хотели. Раньше мы давали сигнал, что на ближайших заседаниях рассмотрим целесообразность, здесь мы ее обусловили", — пояснила Набиуллина.Сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006520136.html

https://ria.ru/20250321/tsb-2006450292.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)