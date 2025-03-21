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ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки - РИА Новости, 21.03.2025
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15:29 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/tsb-2006501815.html
ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки
ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки - РИА Новости, 21.03.2025
ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки
Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:29:00+03:00
2025-03-21T15:29:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее в пятницу ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Нет, понижение ставки сегодня не обсуждалось, и ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается, устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее в пятницу ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
"Нет, понижение ставки сегодня не обсуждалось, и ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается, устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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