https://ria.ru/20250321/tsb-2006501815.html

ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки

ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки - РИА Новости, 21.03.2025

ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки

Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:29:00+03:00

2025-03-21T15:29:00+03:00

2025-03-21T15:29:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее в пятницу ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Нет, понижение ставки сегодня не обсуждалось, и ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается, устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

https://ria.ru/20241025/tsb-1980094610.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)