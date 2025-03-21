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ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки
ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки - РИА Новости, 21.03.2025
ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки
Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:29:00+03:00
2025-03-21T15:29:00+03:00
2025-03-21T15:29:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее в пятницу ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Нет, понижение ставки сегодня не обсуждалось, и ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается, устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
https://ria.ru/20241025/tsb-1980094610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки