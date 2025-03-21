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ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики к сбалансированному росту - РИА Новости, 21.03.2025
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13:43 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/tsb-2006451294.html
ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики к сбалансированному росту
ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики к сбалансированному росту - РИА Новости, 21.03.2025
ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики к сбалансированному росту
ЦБ РФ видит формирующиеся предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту, говорится в сообщении регулятора по итогам совета... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:43:00+03:00
2025-03-21T13:43:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЦБ РФ видит формирующиеся предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров. "В целом формирующиеся тенденции в динамике экономической активности создают предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту", - сказано в сообщении.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики к сбалансированному росту

ЦБ ожидает постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЦБ РФ видит формирующиеся предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров.
"В целом формирующиеся тенденции в динамике экономической активности создают предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту", - сказано в сообщении.
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