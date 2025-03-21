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Трамп готов из своего кармана оплатить сверхурочные астронавтам с МКС - РИА Новости, 21.03.2025
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20:15 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/tramp-2006580719.html
Трамп готов из своего кармана оплатить сверхурочные астронавтам с МКС
Трамп готов из своего кармана оплатить сверхурочные астронавтам с МКС - РИА Новости, 21.03.2025
Трамп готов из своего кармана оплатить сверхурочные астронавтам с МКС
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов из своего кармана заплатить недавно вернувшимся с Международной космической станции (МКС) астронавтам из экипажа... РИА Новости, 21.03.2025
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов из своего кармана заплатить недавно вернувшимся с Международной космической станции (МКС) астронавтам из экипажа Starliner Суните "Суни" Уильямс и Барри "Бутчу" Уилмору за сверхурочную работу. Ранее издание New York Times сообщило, что американское космическое агентство не заплатило сверхурочные астронавтам, застрявшим на МКС. Отмечалось, что проезд, питание и проживание астронавтов оплачивается, и как другие федеральные служащие в рабочих командировках они получают "суточные" в размере 5 долларов. Таким образом, в дополнение к своей годовой зарплате (около 152 тысяч долларов) астронавты получили около 1430 долларов за 286 дней пребывания в космосе. "Мне об этом никто никогда не говорил. Если понадобится, я оплачу все из своего собственного кармана", - заявил Трамп журналистам в Белом доме после того, как ему сообщили, что астронавты не получали никакой оплаты за сверхурочную работу за все дополнительное время, проведенное на орбите. Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner, они прибыли на станцию 6 июня. Планировалось, что их миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Лишь 19 марта космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, в рамках миссии по возвращению на Землю астронавтов успешно приводнился у побережья Флориды.
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космос - риа наука, сша, земля, флорида, дональд трамп, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, США, Земля, Флорида, Дональд Трамп, Международная космическая станция (МКС)
Трамп готов из своего кармана оплатить сверхурочные астронавтам с МКС

Трамп готов лично оплатить застрявшим на МКС астронавтам всю сверхурочную работу

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов из своего кармана заплатить недавно вернувшимся с Международной космической станции (МКС) астронавтам из экипажа Starliner Суните "Суни" Уильямс и Барри "Бутчу" Уилмору за сверхурочную работу.
Ранее издание New York Times сообщило, что американское космическое агентство не заплатило сверхурочные астронавтам, застрявшим на МКС. Отмечалось, что проезд, питание и проживание астронавтов оплачивается, и как другие федеральные служащие в рабочих командировках они получают "суточные" в размере 5 долларов. Таким образом, в дополнение к своей годовой зарплате (около 152 тысяч долларов) астронавты получили около 1430 долларов за 286 дней пребывания в космосе.
«
"Мне об этом никто никогда не говорил. Если понадобится, я оплачу все из своего собственного кармана", - заявил Трамп журналистам в Белом доме после того, как ему сообщили, что астронавты не получали никакой оплаты за сверхурочную работу за все дополнительное время, проведенное на орбите.
Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner, они прибыли на станцию 6 июня. Планировалось, что их миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Лишь 19 марта космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, в рамках миссии по возвращению на Землю астронавтов успешно приводнился у побережья Флориды.
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Космос - РИА НаукаСШАЗемляФлоридаДональд ТрампМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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