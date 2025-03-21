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Трамп не ответил на вопрос о введении новых санкций против России - РИА Новости, 21.03.2025
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20:11 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/tramp-2006580258.html
Трамп не ответил на вопрос о введении новых санкций против России
Трамп не ответил на вопрос о введении новых санкций против России - РИА Новости, 21.03.2025
Трамп не ответил на вопрос о введении новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России. В ходе встречи с журналистами в Белом доме Трампу задали вопрос о том, собирается ли он вводить новые санкции против России на фоне того, как "Россия продолжает атаковать Украину" "Ну они воюют друг против друга", - заявил Трамп в ответ на вопрос. Он подчеркнул, что считает, что будет достигнуто прекращение огня "во многих сферах", и работа в этом направлении "идет хорошо". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Трамп не ответил на вопрос о введении новых санкций против России

Трамп не ответил на вопрос, планирует ли он вводить новые санкции против России

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России.
В ходе встречи с журналистами в Белом доме Трампу задали вопрос о том, собирается ли он вводить новые санкции против России на фоне того, как "Россия продолжает атаковать Украину"
«
"Ну они воюют друг против друга", - заявил Трамп в ответ на вопрос.
Он подчеркнул, что считает, что будет достигнуто прекращение огня "во многих сферах", и работа в этом направлении "идет хорошо".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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