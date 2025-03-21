https://ria.ru/20250321/tramp-2006580258.html

Трамп не ответил на вопрос о введении новых санкций против России

Трамп не ответил на вопрос о введении новых санкций против России - РИА Новости, 21.03.2025

Трамп не ответил на вопрос о введении новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России. РИА Новости, 21.03.2025

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России. В ходе встречи с журналистами в Белом доме Трампу задали вопрос о том, собирается ли он вводить новые санкции против России на фоне того, как "Россия продолжает атаковать Украину" "Ну они воюют друг против друга", - заявил Трамп в ответ на вопрос. Он подчеркнул, что считает, что будет достигнуто прекращение огня "во многих сферах", и работа в этом направлении "идет хорошо". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20250303/tramp-2002860136.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии, санкции