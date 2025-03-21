Трамп заявил о переговорах по разделу территорий между Россией и Украиной
Трамп: Россия и Украина сейчас обсуждают вопрос о территориях и прекращении огня
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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Переговоры о прекращении огня и разделе территорий между Россией и Украиной идут прямо сейчас, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
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"Этот вопрос обсуждается прямо сейчас — речь о разделе земель и так далее", — сказал он.
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По словам американского президента, на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня.
"На сегодняшний день это все соблюдается очень хорошо", — добавил Трамп.
Он также отметил, что "прекрасно взаимодействовал" с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его мнению, уже наметились "очертания сделки".
Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.
При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Как отметили в российском Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
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