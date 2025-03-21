https://ria.ru/20250321/tramp-2006574094.html

Трамп заявил о переговорах по разделу территорий между Россией и Украиной

Трамп заявил о переговорах по разделу территорий между Россией и Украиной - РИА Новости, 21.03.2025

Трамп заявил о переговорах по разделу территорий между Россией и Украиной

Переговоры о прекращении огня и разделе территорий между Россией и Украиной идут прямо сейчас, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:24:00+03:00

2025-03-21T19:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Переговоры о прекращении огня и разделе территорий между Россией и Украиной идут прямо сейчас, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома."Этот вопрос обсуждается прямо сейчас — речь о разделе земель и так далее", — сказал он.По словам американского президента, на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня."На сегодняшний день это все соблюдается очень хорошо", — добавил Трамп.Он также отметил, что "прекрасно взаимодействовал" с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его мнению, уже наметились "очертания сделки".Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в российском Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

https://ria.ru/20250321/tramp-2006361855.html

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

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Трамп: переговоры по вопросам раздела территорий идут прямо сейчас Трамп заявил, что переговоры по вопросам "раздела территорий" и полного прекращения огня между Россией и Украиной идут "прямо сейчас" 2025-03-21T19:24 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, дональд трамп, сша