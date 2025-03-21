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Трамп заявил о переговорах по разделу территорий между Россией и Украиной - РИА Новости, 21.03.2025
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19:24 21.03.2025 (обновлено: 20:18 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/tramp-2006574094.html
Трамп заявил о переговорах по разделу территорий между Россией и Украиной
Трамп заявил о переговорах по разделу территорий между Россией и Украиной - РИА Новости, 21.03.2025
Трамп заявил о переговорах по разделу территорий между Россией и Украиной
Переговоры о прекращении огня и разделе территорий между Россией и Украиной идут прямо сейчас, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Переговоры о прекращении огня и разделе территорий между Россией и Украиной идут прямо сейчас, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.&quot;Этот вопрос обсуждается прямо сейчас — речь о разделе земель и так далее&quot;, — сказал он.По словам американского президента, на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня."На сегодняшний день это все соблюдается очень хорошо", — добавил Трамп.Он также отметил, что "прекрасно взаимодействовал" с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его мнению, уже наметились "очертания сделки".Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в российском Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
https://ria.ru/20250321/tramp-2006361855.html
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Трамп: переговоры по вопросам раздела территорий идут прямо сейчас
Трамп заявил, что переговоры по вопросам "раздела территорий" и полного прекращения огня между Россией и Украиной идут "прямо сейчас"
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в мире, россия, украина, дональд трамп, сша
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, США
Трамп заявил о переговорах по разделу территорий между Россией и Украиной

Трамп: Россия и Украина сейчас обсуждают вопрос о территориях и прекращении огня

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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Переговоры о прекращении огня и разделе территорий между Россией и Украиной идут прямо сейчас, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
«

"Этот вопрос обсуждается прямо сейчас — речь о разделе земель и так далее", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
По словам американского президента, на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня.
"На сегодняшний день это все соблюдается очень хорошо", — добавил Трамп.
Он также отметил, что "прекрасно взаимодействовал" с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его мнению, уже наметились "очертания сделки".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В США экстренно обратились к Трампу с серьезным требованием по Украине
Вчера, 07:03
Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.
При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Как отметили в российском Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Очень защищенный канал: безлимитная связь Путина и Трампа
20 марта, 08:00
 
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