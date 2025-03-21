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Прекращение огня на Украине может быть скоро достигнуто, заявил Трамп - РИА Новости, 21.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 21.03.2025 (обновлено: 19:26 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/tramp-2006573041.html
Прекращение огня на Украине может быть скоро достигнуто, заявил Трамп
Прекращение огня на Украине может быть скоро достигнуто, заявил Трамп - РИА Новости, 21.03.2025
Прекращение огня на Украине может быть скоро достигнуто, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что режим полного перемирия может быть достигнут в ближайшее время. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:20:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
россия
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим полного перемирия может быть достигнут в ближайшее время."Я думаю, уже очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, затем у нас будет достигнуто соглашение", – сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.Он отметил, что на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Россия
Прекращение огня на Украине может быть скоро достигнуто, заявил Трамп

Трамп: полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто очень скоро

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим полного перемирия может быть достигнут в ближайшее время.
"Я думаю, уже очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, затем у нас будет достигнуто соглашение", – сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
Он отметил, что на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня.
Трамп: переговоры по вопросам раздела территорий идут прямо сейчас - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Трамп заявил о переговорах по разделу территорий между Россией и Украиной
Вчера, 19:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампРоссия
 
 
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