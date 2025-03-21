https://ria.ru/20250321/tramp-2006573041.html
Прекращение огня на Украине может быть скоро достигнуто, заявил Трамп
Прекращение огня на Украине может быть скоро достигнуто, заявил Трамп - РИА Новости, 21.03.2025
Прекращение огня на Украине может быть скоро достигнуто, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что режим полного перемирия может быть достигнут в ближайшее время. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:20:00+03:00
2025-03-21T19:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим полного перемирия может быть достигнут в ближайшее время."Я думаю, уже очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, затем у нас будет достигнуто соглашение", – сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.Он отметил, что на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня.
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Прекращение огня на Украине может быть скоро достигнуто, заявил Трамп
Трамп: полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто очень скоро