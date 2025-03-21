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США, Россия и Украина наметили очертания сделки, заявил Трамп - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:58 21.03.2025 (обновлено: 19:20 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/tramp-2006568949.html
США, Россия и Украина наметили очертания сделки, заявил Трамп
США, Россия и Украина наметили очертания сделки, заявил Трамп - РИА Новости, 21.03.2025
США, Россия и Украина наметили очертания сделки, заявил Трамп
США, Украина и Россия достигли предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, заявил президент Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:58:00+03:00
2025-03-21T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. США, Украина и Россия достигли предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, заявил президент Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома."Я прекрасно взаимодействовал с обоими джентльменами (президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. — Прим. ред.), и у нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки. Надеюсь, что это так", — сказал он.Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в российском Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
https://ria.ru/20250321/tramp-2006540777.html
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Полное заявление Трампа о прогрессе по украинской сделке
Полное заявление Трампа о прогрессе по украинской сделке
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
США, Россия и Украина наметили очертания сделки, заявил Трамп

Трамп: США, Украина и Россия достигли предварительных договоренностей

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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. США, Украина и Россия достигли предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, заявил президент Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
"Я прекрасно взаимодействовал с обоими джентльменами (президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. — Прим. ред.), и у нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки. Надеюсь, что это так", — сказал он.
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Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.
При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Как отметили в российском Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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20 марта, 08:00

 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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