https://ria.ru/20250321/tramp-2006568949.html

США, Россия и Украина наметили очертания сделки, заявил Трамп

США, Россия и Украина наметили очертания сделки, заявил Трамп - РИА Новости, 21.03.2025

США, Россия и Украина наметили очертания сделки, заявил Трамп

США, Украина и Россия достигли предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, заявил президент Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T18:58:00+03:00

2025-03-21T18:58:00+03:00

2025-03-21T19:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. США, Украина и Россия достигли предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, заявил президент Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома."Я прекрасно взаимодействовал с обоими джентльменами (президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. — Прим. ред.), и у нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки. Надеюсь, что это так", — сказал он.Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в российском Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.

https://ria.ru/20250321/tramp-2006540777.html

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

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Полное заявление Трампа о прогрессе по украинской сделке Полное заявление Трампа о прогрессе по украинской сделке 2025-03-21T18:58 true PT0M40S

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