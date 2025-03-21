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Трамп рассказал об истребителе шестого поколения F-47
Трамп рассказал об истребителе шестого поколения F-47 - РИА Новости, 21.03.2025
Трамп рассказал об истребителе шестого поколения F-47
F-47 станет "самым передовым, мощным и смертоносным истребителем из когда-либо созданных", заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете с... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:44:00+03:00
2025-03-21T18:44:00+03:00
2025-03-21T19:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. F-47 станет "самым передовым, мощным и смертоносным истребителем из когда-либо созданных", заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете с главой Пентагона Питом Хегсетом."ВВС США приступают к реализации программы шестого поколения истребителей, и это будет F-47. Его уже тайно испытывают, и мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире. Его маневренность, скорость – более двух Махов, вооружение и скрытность – такого еще не было", – сказал Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп рассказал об истребителе шестого поколения F-47
Трамп: истребитель шестого поколения F-47 оснастят технологиями скрытности