https://ria.ru/20250321/tramp-2006565775.html

Трамп рассказал об истребителе шестого поколения F-47

Трамп рассказал об истребителе шестого поколения F-47 - РИА Новости, 21.03.2025

Трамп рассказал об истребителе шестого поколения F-47

F-47 станет "самым передовым, мощным и смертоносным истребителем из когда-либо созданных", заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете с... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T18:44:00+03:00

2025-03-21T18:44:00+03:00

2025-03-21T19:10:00+03:00

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пит хегсет

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. F-47 станет "самым передовым, мощным и смертоносным истребителем из когда-либо созданных", заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете с главой Пентагона Питом Хегсетом."ВВС США приступают к реализации программы шестого поколения истребителей, и это будет F-47. Его уже тайно испытывают, и мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире. Его маневренность, скорость – более двух Махов, вооружение и скрытность – такого еще не было", – сказал Трамп.

https://ria.ru/20250321/f-47-2006565486.html

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в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша