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Трамп заявил, что любит Карла III - РИА Новости, 21.03.2025
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18:04 21.03.2025 (обновлено: 18:05 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/tramp-2006555539.html
Трамп заявил, что любит Карла III
Трамп заявил, что любит Карла III - РИА Новости, 21.03.2025
Трамп заявил, что любит Карла III
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что "любит короля Карла", комментируя статью в британской прессе о том, что король Великобритании... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:04:00+03:00
2025-03-21T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что "любит короля Карла", комментируя статью в британской прессе о том, что король Великобритании Карл III может предложить Трампу сделать США ассоциированным членом Содружества наций. Ранее британская пресса сообщила, что Карл III может сделать "тайное предложение" в ходе возможного визита американского лидера в Великобританию, чтобы посодействовать снятию напряженности между США и Канадой. В Британии якобы на высших уровнях обсуждается предложение сделать США ассоциированным членом Содружества наций. Источники газеты Daily Mail заявили, что такой шаг будет символом тесных отношений Великобритании с США, и что Трамп, который "любит Великобританию и с большим уважением относится к королевской семье," увидит его преимущества. "Я люблю короля Карла. Как по мне, звучит неплохо!" - написал Трамп, прикрепив статью с информацией о возможном предложении. Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе визита в США 27 февраля передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением совершить государственный визит в Великобританию. Трамп заявил, что намерен совершить визит в ближайшем будущем. Содружество наций - объединение 56 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик, Руанда и Габон. Совокупное население стран Содружества составляет более 2 миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.
https://ria.ru/20250309/tramp-2003913269.html
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в мире, сша, великобритания, канада, дональд трамп, карл iii, кир стармер, содружество наций
В мире, США, Великобритания, Канада, Дональд Трамп, Карл III, Кир Стармер, Содружество наций
Трамп заявил, что любит Карла III

Трамп заявил, что любит Карла III за идею сделать США членом Содружества наций

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что "любит короля Карла", комментируя статью в британской прессе о том, что король Великобритании Карл III может предложить Трампу сделать США ассоциированным членом Содружества наций.
Ранее британская пресса сообщила, что Карл III может сделать "тайное предложение" в ходе возможного визита американского лидера в Великобританию, чтобы посодействовать снятию напряженности между США и Канадой. В Британии якобы на высших уровнях обсуждается предложение сделать США ассоциированным членом Содружества наций. Источники газеты Daily Mail заявили, что такой шаг будет символом тесных отношений Великобритании с США, и что Трамп, который "любит Великобританию и с большим уважением относится к королевской семье," увидит его преимущества.
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"Я люблю короля Карла. Как по мне, звучит неплохо!" - написал Трамп, прикрепив статью с информацией о возможном предложении.
Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе визита в США 27 февраля передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением совершить государственный визит в Великобританию. Трамп заявил, что намерен совершить визит в ближайшем будущем.
Содружество наций - объединение 56 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик, Руанда и Габон. Совокупное население стран Содружества составляет более 2 миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.
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В миреСШАВеликобританияКанадаДональд ТрампКарл IIIКир СтармерСодружество наций
 
 
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