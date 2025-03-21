Трамп заявил, что любит Карла III
Трамп заявил, что любит Карла III за идею сделать США членом Содружества наций
© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что "любит короля Карла", комментируя статью в британской прессе о том, что король Великобритании Карл III может предложить Трампу сделать США ассоциированным членом Содружества наций.
Ранее британская пресса сообщила, что Карл III может сделать "тайное предложение" в ходе возможного визита американского лидера в Великобританию, чтобы посодействовать снятию напряженности между США и Канадой. В Британии якобы на высших уровнях обсуждается предложение сделать США ассоциированным членом Содружества наций. Источники газеты Daily Mail заявили, что такой шаг будет символом тесных отношений Великобритании с США, и что Трамп, который "любит Великобританию и с большим уважением относится к королевской семье," увидит его преимущества.
"Я люблю короля Карла. Как по мне, звучит неплохо!" - написал Трамп, прикрепив статью с информацией о возможном предложении.
Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе визита в США 27 февраля передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением совершить государственный визит в Великобританию. Трамп заявил, что намерен совершить визит в ближайшем будущем.
Содружество наций - объединение 56 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик, Руанда и Габон. Совокупное население стран Содружества составляет более 2 миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.
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