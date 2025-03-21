https://ria.ru/20250321/tramp-2006555539.html

Трамп заявил, что любит Карла III

Трамп заявил, что любит Карла III - РИА Новости, 21.03.2025

Трамп заявил, что любит Карла III

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что "любит короля Карла", комментируя статью в британской прессе о том, что король Великобритании... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T18:04:00+03:00

2025-03-21T18:04:00+03:00

2025-03-21T18:05:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что "любит короля Карла", комментируя статью в британской прессе о том, что король Великобритании Карл III может предложить Трампу сделать США ассоциированным членом Содружества наций. Ранее британская пресса сообщила, что Карл III может сделать "тайное предложение" в ходе возможного визита американского лидера в Великобританию, чтобы посодействовать снятию напряженности между США и Канадой. В Британии якобы на высших уровнях обсуждается предложение сделать США ассоциированным членом Содружества наций. Источники газеты Daily Mail заявили, что такой шаг будет символом тесных отношений Великобритании с США, и что Трамп, который "любит Великобританию и с большим уважением относится к королевской семье," увидит его преимущества. "Я люблю короля Карла. Как по мне, звучит неплохо!" - написал Трамп, прикрепив статью с информацией о возможном предложении. Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе визита в США 27 февраля передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением совершить государственный визит в Великобританию. Трамп заявил, что намерен совершить визит в ближайшем будущем. Содружество наций - объединение 56 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик, Руанда и Габон. Совокупное население стран Содружества составляет более 2 миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.

https://ria.ru/20250309/tramp-2003913269.html

https://ria.ru/20250103/mask-1992393037.html

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в мире, сша, великобритания, канада, дональд трамп, карл iii, кир стармер, содружество наций