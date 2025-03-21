https://ria.ru/20250321/tramp-2006540777.html

СМИ рассказали, какой "подарок" получила Украина от Трампа

СМИ рассказали, какой "подарок" получила Украина от Трампа - РИА Новости, 21.03.2025

СМИ рассказали, какой "подарок" получила Украина от Трампа

Президент США Дональд Трамп ослабляет позицию Киева в процессе прекращения боевых действий, пишет Business Insider. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:01:00+03:00

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2025-03-21T17:01:00+03:00

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владимир зеленский

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ослабляет позицию Киева в процессе прекращения боевых действий, пишет Business Insider."Пока Украина пытается справиться со сложными проблемами на поле боя, такими как потери в Курской области и нескончаемый натиск российских военных на передовой, администрация Трампа значительно ухудшает ситуацию и ослабляет рычаги влияния Украины в переговорах", — говорится в материале.Как указал обозреватель, если раньше США помогли Украине держаться в конфликте с Россией, то теперь они уже заметно ставят Киев в трудное положение.Трамп в среду около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250321/litva-2006463366.html

https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006444404.html

украина

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