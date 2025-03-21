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В США экстренно обратились к Трампу с серьезным требованием по Украине - РИА Новости, 21.03.2025
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07:03 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/tramp-2006361855.html
В США экстренно обратились к Трампу с серьезным требованием по Украине
В США экстренно обратились к Трампу с серьезным требованием по Украине - РИА Новости, 21.03.2025
В США экстренно обратились к Трампу с серьезным требованием по Украине
Если президент США Дональд Трамп действительно желает мирного урегулирования украинского конфликта, он должен подтвердить свои намерения делом, а не словом,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:03:00+03:00
2025-03-21T07:03:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп действительно желает мирного урегулирования украинского конфликта, он должен подтвердить свои намерения делом, а не словом, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Вы говорите, что хотите остановить войну? Тогда перестаньте отправлять оружие и разведданные Украине. Вы серьёзно настроены остановить войну? Тогда остановите!" — сказал он, обращаясь к американскому лидеру.По его словам, пока США продолжают так или иначе поддерживать украинских боевиков, у России есть все основания на то, чтобы предпринимать ответные меры."Россия может сказать: "Вы несерьезны. Пока вы не станете относиться к этому серьезно, мы будем продолжать нашу спецоперацию до тех пор, пока не уничтожим украинских военных"", — считает эксперт.Тем более, что до реализации целей СВО, заявленных президентом России Владимиром Путиным, "рукой подать", добавил Джонсон.Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы глава Белого дома выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006354753.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США экстренно обратились к Трампу с серьезным требованием по Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Трампа продемонстрировать готовность к миру

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп действительно желает мирного урегулирования украинского конфликта, он должен подтвердить свои намерения делом, а не словом, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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"Вы говорите, что хотите остановить войну? Тогда перестаньте отправлять оружие и разведданные Украине. Вы серьёзно настроены остановить войну? Тогда остановите!" — сказал он, обращаясь к американскому лидеру.
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По его словам, пока США продолжают так или иначе поддерживать украинских боевиков, у России есть все основания на то, чтобы предпринимать ответные меры.
"Россия может сказать: "Вы несерьезны. Пока вы не станете относиться к этому серьезно, мы будем продолжать нашу спецоперацию до тех пор, пока не уничтожим украинских военных"", — считает эксперт.
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Тем более, что до реализации целей СВО, заявленных президентом России Владимиром Путиным, "рукой подать", добавил Джонсон.
Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы глава Белого дома выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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