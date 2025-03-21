Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал "полной ложью" материал NYT о "секретном брифинге" для Маска - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 21.03.2025 (обновлено: 06:55 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/tramp-2006360925.html
Трамп назвал "полной ложью" материал NYT о "секретном брифинге" для Маска
Трамп назвал "полной ложью" материал NYT о "секретном брифинге" для Маска - РИА Новости, 21.03.2025
Трамп назвал "полной ложью" материал NYT о "секретном брифинге" для Маска
Президент США Дональд Трамп назвал "полной ложью" материал газеты New York Times, согласно которому американский предприниматель Илон Маск посетит Пентагон ради РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:45:00+03:00
2025-03-21T06:55:00+03:00
в мире
сша
китай
илон маск
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "полной ложью" материал газеты New York Times, согласно которому американский предприниматель Илон Маск посетит Пентагон ради "сверхсекретного брифинга о планах войны с Китаем". Ранее газета утверждала, что Пентагон в пятницу ознакомит Маска со "сверхсекретными" планами действий США на случай потенциального военного конфликта с КНР. Глава Пентагона Пит Хегсет позднее подтвердил, что Маск в пятницу посетит ведомство, но точно назвал материал газеты ложным. "Фальшивые новости снова в деле, на этот раз болезная New York Times. Они написали ошибочно, что Илон Маск... направляется в Пентагон, чтобы его проинформировали о потенциальной "войне с Китаем". Что за вздор? Китай не будет даже упоминаться или обсуждаться. Какое безобразие, что дискредитировавшие себя СМИ могут выдумывать такое вранье. В любом случае это история - полная ложь", - написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250310/mask-2004159077.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, илон маск, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, технологии
В мире, США, Китай, Илон Маск, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Технологии
Трамп назвал "полной ложью" материал NYT о "секретном брифинге" для Маска

Трамп: новость о секретном брифинге для Маска ошибочна

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "полной ложью" материал газеты New York Times, согласно которому американский предприниматель Илон Маск посетит Пентагон ради "сверхсекретного брифинга о планах войны с Китаем".
Ранее газета утверждала, что Пентагон в пятницу ознакомит Маска со "сверхсекретными" планами действий США на случай потенциального военного конфликта с КНР. Глава Пентагона Пит Хегсет позднее подтвердил, что Маск в пятницу посетит ведомство, но точно назвал материал газеты ложным.
"Фальшивые новости снова в деле, на этот раз болезная New York Times. Они написали ошибочно, что Илон Маск... направляется в Пентагон, чтобы его проинформировали о потенциальной "войне с Китаем". Что за вздор? Китай не будет даже упоминаться или обсуждаться. Какое безобразие, что дискредитировавшие себя СМИ могут выдумывать такое вранье. В любом случае это история - полная ложь", - написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Госдуме назвали Маска заложником Пентагона
10 марта, 17:56
 
В миреСШАКитайИлон МаскДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала