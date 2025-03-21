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Трамп назвал "полной ложью" материал NYT о "секретном брифинге" для Маска
Трамп назвал "полной ложью" материал NYT о "секретном брифинге" для Маска - РИА Новости, 21.03.2025
Трамп назвал "полной ложью" материал NYT о "секретном брифинге" для Маска
Президент США Дональд Трамп назвал "полной ложью" материал газеты New York Times, согласно которому американский предприниматель Илон Маск посетит Пентагон ради РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:45:00+03:00
2025-03-21T06:45:00+03:00
2025-03-21T06:55:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "полной ложью" материал газеты New York Times, согласно которому американский предприниматель Илон Маск посетит Пентагон ради "сверхсекретного брифинга о планах войны с Китаем". Ранее газета утверждала, что Пентагон в пятницу ознакомит Маска со "сверхсекретными" планами действий США на случай потенциального военного конфликта с КНР. Глава Пентагона Пит Хегсет позднее подтвердил, что Маск в пятницу посетит ведомство, но точно назвал материал газеты ложным. "Фальшивые новости снова в деле, на этот раз болезная New York Times. Они написали ошибочно, что Илон Маск... направляется в Пентагон, чтобы его проинформировали о потенциальной "войне с Китаем". Что за вздор? Китай не будет даже упоминаться или обсуждаться. Какое безобразие, что дискредитировавшие себя СМИ могут выдумывать такое вранье. В любом случае это история - полная ложь", - написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.
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в мире, сша, китай, илон маск, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, технологии
В мире, США, Китай, Илон Маск, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Технологии
Трамп назвал "полной ложью" материал NYT о "секретном брифинге" для Маска
Трамп: новость о секретном брифинге для Маска ошибочна