https://ria.ru/20250321/tramp-2006352209.html

Херш утверждает, что Трамп интересуется развитием Крыма

Херш утверждает, что Трамп интересуется развитием Крыма - РИА Новости, 21.03.2025

Херш утверждает, что Трамп интересуется развитием Крыма

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что президент США Дональд Трамп может быть... РИА Новости, 21.03.2025

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма в качестве международного курорта. "Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с (Президентом Владимиром — Прим. ред.) Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт", — написал Херш в своей колонке на платформе Substack. Как пишет Херш, то же самое "может произойти с Донбассом".Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250320/tramp-2006337215.html

https://ria.ru/20250311/hersh-2004207505.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, сеймур херш, владимир путин, оон