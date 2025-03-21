Рейтинг@Mail.ru
Трамп презирает Зеленского, но восхищается Путиным, заявил профессор из США - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/tramp-2006351046.html
Трамп презирает Зеленского, но восхищается Путиным, заявил профессор из США
Трамп презирает Зеленского, но восхищается Путиным, заявил профессор из США - РИА Новости, 21.03.2025
Трамп презирает Зеленского, но восхищается Путиным, заявил профессор из США
Президент США Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского, что было публично продемонстрировано во время их перепалки в Белом доме, а вот российским лидером... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:31:00+03:00
2025-03-21T03:31:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_179:0:2894:1527_1920x0_80_0_0_fa07599924790acdd2cc3a1ca60d99e6.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 21 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского, что было публично продемонстрировано во время их перепалки в Белом доме, а вот российским лидером Владимиром Путиным, напротив, восхищается, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Трамп явно презирает Зеленского, что ясно из того, как он обошелся с ним 28 февраля. По какой-то причине он восхищается Путиным. Он понимает ход мыслей Путина гораздо лучше, чем Зеленского, что ставит украинцев в очень слабое положение в ходе переговоров", – сказал Кузник. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. В конце февраля Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250320/tramp-2006337215.html
https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_267:0:2790:1892_1920x0_80_0_0_87a0c690f57b0c3dffc35213e90b7517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп презирает Зеленского, но восхищается Путиным, заявил профессор из США

Профессор Кузник: Трамп презирает Зеленского, но восхищается Путиным

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 21 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского, что было публично продемонстрировано во время их перепалки в Белом доме, а вот российским лидером Владимиром Путиным, напротив, восхищается, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Трамп явно презирает Зеленского, что ясно из того, как он обошелся с ним 28 февраля. По какой-то причине он восхищается Путиным. Он понимает ход мыслей Путина гораздо лучше, чем Зеленского, что ставит украинцев в очень слабое положение в ходе переговоров", – сказал Кузник.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо
Вчера, 23:34
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
В конце февраля Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Очень защищенный канал: безлимитная связь Путина и Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала