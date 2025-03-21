Трамп презирает Зеленского, но восхищается Путиным, заявил профессор из США
Профессор Кузник: Трамп презирает Зеленского, но восхищается Путиным
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 21 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского, что было публично продемонстрировано во время их перепалки в Белом доме, а вот российским лидером Владимиром Путиным, напротив, восхищается, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Трамп явно презирает Зеленского, что ясно из того, как он обошелся с ним 28 февраля. По какой-то причине он восхищается Путиным. Он понимает ход мыслей Путина гораздо лучше, чем Зеленского, что ставит украинцев в очень слабое положение в ходе переговоров", – сказал Кузник.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
В конце февраля Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.