https://ria.ru/20250321/teyt-2006547446.html

Обвиняемые в торговле людьми братья Тейт возвращаются из США в Румынию

Обвиняемые в торговле людьми братья Тейт возвращаются из США в Румынию - РИА Новости, 21.03.2025

Обвиняемые в торговле людьми братья Тейт возвращаются из США в Румынию

Британские кикбоксеры Эндрю и Тристан Тейт, обвиняемые в торговле людьми, возвращаются из США в Румынию для того, чтобы явиться в полицию в соответствии с... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:29:00+03:00

2025-03-21T17:29:00+03:00

2025-03-21T17:29:00+03:00

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КИШИНЕВ, 21 мар - РИА Новости. Британские кикбоксеры Эндрю и Тристан Тейт, обвиняемые в торговле людьми, возвращаются из США в Румынию для того, чтобы явиться в полицию в соответствии с судебным контролем, передает в пятницу румынский телеканал Digi24. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя братьев сообщило, что они прибыли в американский штат Флорида после того, как Румыния сняла запрет на их выезд. В середине февраля издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что администрация Дональда Трампа требует от властей Румынии снять ограничения на выезд. "Братья Эндрю и Тристан Тейт, находящиеся под следствием по обвинению в изнасиловании и торговле людьми, возвращаются в Румынию, где им придется явиться в полицейский участок в соответствии с судебным контролем, предписанным прокуратурой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Информация была подтверждена в аккаунте Эндрю Тейта в соцсети X, где также была опубликована фотография его с братом на борту частного самолета. "Мы платим 185 000 долларов за частный перелет через Атлантику, чтобы подписать листок бумаги в Румынии. Невиновные люди не бегут. Они очищают свои имена в суде", — говорится в посте Эндрю Тейта. Братьям Эндрю и Тристану Тейт в декабре 2023 года были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находились под арестом, затем были переведены под домашний арест, а позже и под судебный контроль (аналог подписки о невыезде) без права покидать Румынию. У них прошли обыски 21 и 22 августа в рамках нового дела, в результате оба брата были задержаны на 24 часа. После Эндрю Тейт был помещен под домашний арест, его брата Тристана отправили под судебный контроль. В январе 2025 года по решению суда Эндрю Тейт также был отправлен под судебный контроль. Запрет на их выезд был снят 27 февраля, они смогли покинуть страну на частном самолете и отправиться в США. По данным следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу этих материалов Тейты получили 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч токенов (криптовалюты). Также было установлено, что в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии.

https://ria.ru/20250305/rassledovanie-2003090563.html

https://ria.ru/20250228/ekstraditsiya-2002212096.html

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в мире, румыния, сша, флорида, дональд трамп