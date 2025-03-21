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Эксперт развеяла миф о влиянии заряда батареи телефона на тарифы в такси - РИА Новости, 21.03.2025
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06:02 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/telefon-2006357828.html
Эксперт развеяла миф о влиянии заряда батареи телефона на тарифы в такси
Эксперт развеяла миф о влиянии заряда батареи телефона на тарифы в такси - РИА Новости, 21.03.2025
Эксперт развеяла миф о влиянии заряда батареи телефона на тарифы в такси
Мнение, что процент зарядки на телефоне влияет на тарифы, которые формируют агрегаторы такси, является ошибочным - приложения могут использовать данные о заряде РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:02:00+03:00
2025-03-21T06:02:00+03:00
общество
технологии
евросоюз
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мнение, что процент зарядки на телефоне влияет на тарифы, которые формируют агрегаторы такси, является ошибочным - приложения могут использовать данные о заряде батареи для оптимизации работы в фоновом режиме, однако использование такой информации для изменения тарифов является нарушением закона о защите персональных данных, рассказала РИА Новости директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS Юлия Вдовина. "Технически любое приложение получает доступ к данным о заряде батареи, если пользователь предоставил соответствующие разрешения, например, для оптимизации работы в фоновом режиме. Но использование этих данных для изменения тарифов потребовало бы сложной алгоритмической логики – предположение, что пользователь с разряженным телефоном согласен платить больше, было бы нарушением закона о защите персональных данных и аналогичного документа в странах ЕС - GDPR", - сказала Вдовина. Она объяснила, что подобная практика могла бы привести "к массовым искам и потере доверия клиентов". Такой миф возник из-за того, что в моменты, когда заряд телефона низкий, чаще всего вечером, цены на поездки действительно выше - но это совпадение объясняется вечерним часом пик. "Пользователи же склонны запоминать случаи, когда два события совпали, игнорируя противоположные примеры", - добавила эксперт. На стоимость поездок влияет ряд факторов. В первую очередь, это спрос и предложение - в часы пик, при плохой погоде или в зонах с малым количеством машин цены растут. Также учитываются расстояние и время - маршрут, пробки, длительность поездки, а также тип услуги - "Эконом", "Комфорт", "Бизнес". "Агрегаторы не увеличивают тарифы из-за низкого заряда телефона. Это миф, основанный на совпадении внешних факторов, а динамическое ценообразование регулируется исключительно рыночными условиями. Если цена кажется завышенной, попробуйте обновить и перезапустить приложение, сравнить стоимость поездки через несколько минут", - отметила Вдовина.
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общество, технологии, евросоюз
Общество, Технологии, Евросоюз
Эксперт развеяла миф о влиянии заряда батареи телефона на тарифы в такси

Директор BSS Вдовина: процент зарядки на телефоне не влияет на тарифы в такси

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мнение, что процент зарядки на телефоне влияет на тарифы, которые формируют агрегаторы такси, является ошибочным - приложения могут использовать данные о заряде батареи для оптимизации работы в фоновом режиме, однако использование такой информации для изменения тарифов является нарушением закона о защите персональных данных, рассказала РИА Новости директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS Юлия Вдовина.
"Технически любое приложение получает доступ к данным о заряде батареи, если пользователь предоставил соответствующие разрешения, например, для оптимизации работы в фоновом режиме. Но использование этих данных для изменения тарифов потребовало бы сложной алгоритмической логики – предположение, что пользователь с разряженным телефоном согласен платить больше, было бы нарушением закона о защите персональных данных и аналогичного документа в странах ЕС - GDPR", - сказала Вдовина.
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Она объяснила, что подобная практика могла бы привести "к массовым искам и потере доверия клиентов". Такой миф возник из-за того, что в моменты, когда заряд телефона низкий, чаще всего вечером, цены на поездки действительно выше - но это совпадение объясняется вечерним часом пик. "Пользователи же склонны запоминать случаи, когда два события совпали, игнорируя противоположные примеры", - добавила эксперт.
На стоимость поездок влияет ряд факторов. В первую очередь, это спрос и предложение - в часы пик, при плохой погоде или в зонах с малым количеством машин цены растут. Также учитываются расстояние и время - маршрут, пробки, длительность поездки, а также тип услуги - "Эконом", "Комфорт", "Бизнес".
"Агрегаторы не увеличивают тарифы из-за низкого заряда телефона. Это миф, основанный на совпадении внешних факторов, а динамическое ценообразование регулируется исключительно рыночными условиями. Если цена кажется завышенной, попробуйте обновить и перезапустить приложение, сравнить стоимость поездки через несколько минут", - отметила Вдовина.
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