Рейтинг@Mail.ru
В Техасе число заболевших корью достигло 309 - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/tehas-2006591436.html
В Техасе число заболевших корью достигло 309
В Техасе число заболевших корью достигло 309 - РИА Новости, 21.03.2025
В Техасе число заболевших корью достигло 309
Новости. Число заболевших корью в американском Техасе возросло до 309, 40 из них госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения и социального... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:35:00+03:00
2025-03-21T21:35:00+03:00
в мире
техас
нью-мексико
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/71/1552827184_0:64:3413:1984_1920x0_80_0_0_5d3c592adf4b44ac9b4923391d6c979e.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новости. Число заболевших корью в американском Техасе возросло до 309, 40 из них госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата. Неделю назад, 14 марта сообщалось о 259 случаях заражения и 34 госпитализациях. "В данный момент с конца января зафиксировано 309 случаев. Сорок пациентов госпитализированы", - говорится на сайте министерства. Первый случай летального исхода в результате вспышки кори в Техасе был зарегистрирован в конце февраля, погибшим был невакцинированный школьник. Департамент здравоохранения Нью-Мексико в пятницу сообщил о гибели заболевшего корью жителя штата. Если подтвердится, что причиной его смерти была корь, то это будет уже второй смертельный случай на фоне вспышки заболевания в стране. Корь – это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из 10 человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.
https://ria.ru/20241106/mgu-1982190589.html
https://ria.ru/20240603/kor-1950123887.html
техас
нью-мексико
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/71/1552827184_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_c964a1dc37484628a269408f20b3b519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, нью-мексико, сша
В мире, Техас, Нью-Мексико, США
В Техасе число заболевших корью достигло 309

В Техасе число заболевших корью достигло 309, 40 из них госпитализированы

© Depositphotos.com / katerynakonВирус кори
Вирус кори - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Depositphotos.com / katerynakon
Вирус кори. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новости. Число заболевших корью в американском Техасе возросло до 309, 40 из них госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата.
Неделю назад, 14 марта сообщалось о 259 случаях заражения и 34 госпитализациях.
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори
6 ноября 2024, 13:35
"В данный момент с конца января зафиксировано 309 случаев. Сорок пациентов госпитализированы", - говорится на сайте министерства.
Первый случай летального исхода в результате вспышки кори в Техасе был зарегистрирован в конце февраля, погибшим был невакцинированный школьник. Департамент здравоохранения Нью-Мексико в пятницу сообщил о гибели заболевшего корью жителя штата. Если подтвердится, что причиной его смерти была корь, то это будет уже второй смертельный случай на фоне вспышки заболевания в стране.
Корь – это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из 10 человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори
3 июня 2024, 11:48
 
В миреТехасНью-МексикоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала