https://ria.ru/20250321/tehas-2006591436.html

В Техасе число заболевших корью достигло 309

В Техасе число заболевших корью достигло 309 - РИА Новости, 21.03.2025

В Техасе число заболевших корью достигло 309

Новости. Число заболевших корью в американском Техасе возросло до 309, 40 из них госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения и социального... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:35:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новости. Число заболевших корью в американском Техасе возросло до 309, 40 из них госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата. Неделю назад, 14 марта сообщалось о 259 случаях заражения и 34 госпитализациях. "В данный момент с конца января зафиксировано 309 случаев. Сорок пациентов госпитализированы", - говорится на сайте министерства. Первый случай летального исхода в результате вспышки кори в Техасе был зарегистрирован в конце февраля, погибшим был невакцинированный школьник. Департамент здравоохранения Нью-Мексико в пятницу сообщил о гибели заболевшего корью жителя штата. Если подтвердится, что причиной его смерти была корь, то это будет уже второй смертельный случай на фоне вспышки заболевания в стране. Корь – это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из 10 человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.

https://ria.ru/20241106/mgu-1982190589.html

https://ria.ru/20240603/kor-1950123887.html

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