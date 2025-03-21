https://ria.ru/20250321/tehas-2006591436.html
В Техасе число заболевших корью достигло 309
В Техасе число заболевших корью достигло 309 - РИА Новости, 21.03.2025
В Техасе число заболевших корью достигло 309
Новости. Число заболевших корью в американском Техасе возросло до 309, 40 из них госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения и социального... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:35:00+03:00
2025-03-21T21:35:00+03:00
2025-03-21T21:35:00+03:00
в мире
техас
нью-мексико
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/71/1552827184_0:64:3413:1984_1920x0_80_0_0_5d3c592adf4b44ac9b4923391d6c979e.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новости. Число заболевших корью в американском Техасе возросло до 309, 40 из них госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата. Неделю назад, 14 марта сообщалось о 259 случаях заражения и 34 госпитализациях. "В данный момент с конца января зафиксировано 309 случаев. Сорок пациентов госпитализированы", - говорится на сайте министерства. Первый случай летального исхода в результате вспышки кори в Техасе был зарегистрирован в конце февраля, погибшим был невакцинированный школьник. Департамент здравоохранения Нью-Мексико в пятницу сообщил о гибели заболевшего корью жителя штата. Если подтвердится, что причиной его смерти была корь, то это будет уже второй смертельный случай на фоне вспышки заболевания в стране. Корь – это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из 10 человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.
https://ria.ru/20241106/mgu-1982190589.html
https://ria.ru/20240603/kor-1950123887.html
техас
нью-мексико
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/71/1552827184_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_c964a1dc37484628a269408f20b3b519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, нью-мексико, сша
В мире, Техас, Нью-Мексико, США
В Техасе число заболевших корью достигло 309
В Техасе число заболевших корью достигло 309, 40 из них госпитализированы
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новости. Число заболевших корью в американском Техасе возросло до 309, 40 из них госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата.
Неделю назад, 14 марта сообщалось о 259 случаях заражения и 34 госпитализациях.
"В данный момент с конца января зафиксировано 309 случаев. Сорок пациентов госпитализированы", - говорится на сайте министерства.
Первый случай летального исхода в результате вспышки кори в Техасе
был зарегистрирован в конце февраля, погибшим был невакцинированный школьник. Департамент здравоохранения Нью-Мексико
в пятницу сообщил о гибели заболевшего корью жителя штата. Если подтвердится, что причиной его смерти была корь, то это будет уже второй смертельный случай на фоне вспышки заболевания в стране.
Корь – это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из 10 человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.