https://ria.ru/20250321/tarkhov-2006468877.html

Друг убитого экс-мэра Самары Тархова назвал данные о его похоронах враньем

Друг убитого экс-мэра Самары Тархова назвал данные о его похоронах враньем - РИА Новости, 21.03.2025

Друг убитого экс-мэра Самары Тархова назвал данные о его похоронах враньем

Бывший замглавы Самары и близкий друг экс-мэра города Виктора Тархова Александр Кузнецов опроверг РИА Новости сообщения в Telegram-каналах о якобы готовящихся... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:35:00+03:00

2025-03-21T14:35:00+03:00

2025-03-21T14:35:00+03:00

происшествия

самара

россия

новокуйбышевск

виктор тархов

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 21 мар - РИА Новости. Бывший замглавы Самары и близкий друг экс-мэра города Виктора Тархова Александр Кузнецов опроверг РИА Новости сообщения в Telegram-каналах о якобы готовящихся похоронах Тархова и его супруги. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что близкие друзья Тарховых якобы пытаются организовать их похороны и процедуру прощания, а адвокаты семьи собирают документы для того, чтобы официально признать Тарховых умершими. "Это вранье полное... Я просто сейчас не могу назвать фамилию этого негодяя (организатора - ред.). Мне тоже были звонки с Новокуйбышевска, мне говорят: Семенович, это ты тут организовываешь (похороны - ред.)? Окститесь, ребят, вы что. У Виктора Александровича остались друзья, мы похороним его с честью и с достоинством. Я также разговаривал со Следственным комитетом, мне сказали - пока идет следствие, никаких похорон быть не может. Вот мы найдем кусочек, тогда будем думать и решать вопрос по захоронению. Но сейчас об этом говорить просто неправильно", - сказал Кузнецов. Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве. Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Несмотря на то, что квартира экс-мэра Самары была обработана химическим веществом, следователям-криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие потерпевшим. При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Позже стало известно, что обвиняемая получила причитавшиеся дедушке, как соучредителю организации, дивиденды в 1 миллион рублей. СК РФ 28 февраля сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке.

https://ria.ru/20250304/samara-2002940386.html

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происшествия, самара, россия, новокуйбышевск, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)