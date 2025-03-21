Носовую часть танкера "Волгонефть-239" планируют поднять из воды в июне
Заключен контракт на удаление из воды носовой части танкера "Волгонефть-239"
Демонтаж надстройки танкера "Волгонефть-239". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 мар - РИА Новости. Контракт на удаление из воды носовой части танкера "Волгонефть-239", находящейся в 12 километрах от берега, заключен, в июне работы планируется завершить, сообщил РИА Новости представитель судовладельца, компании "Волгатранснефть".
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"Компания в рамках заключенного договора приступила к разработке документации и производству работ по удалению оставшейся носовой части судна, которая затонула на удалении 12 километров от берега, в связи с чем работы по удалению занимают более длительное время… Планируемый срок окончания работ - июнь 2025 года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, компания "Волгатранснефть" производит удаление принадлежащего ей судна за счет собственных средств, не привлекая государственное финансирование. Ранее, напомнил он, из воды у мыса Панагия была извлечена корма "Волгонефти-239" с откачкой и утилизацией как нефтепродуктов, так и корпуса.
"При проведении работ предусматриваются избыточные мероприятия по экологической безопасности", - подчеркнул собственник агентства.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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