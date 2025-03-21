https://ria.ru/20250321/tanker-2006602617.html

Носовую часть танкера "Волгонефть-239" планируют поднять из воды в июне

Носовую часть танкера "Волгонефть-239" планируют поднять из воды в июне - РИА Новости, 21.03.2025

Носовую часть танкера "Волгонефть-239" планируют поднять из воды в июне

Контракт на удаление из воды носовой части танкера "Волгонефть-239", находящейся в 12 километрах от берега, заключен, в июне работы планируется завершить,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:59:00+03:00

2025-03-21T22:59:00+03:00

2025-03-21T22:59:00+03:00

керченский пролив

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 21 мар - РИА Новости. Контракт на удаление из воды носовой части танкера "Волгонефть-239", находящейся в 12 километрах от берега, заключен, в июне работы планируется завершить, сообщил РИА Новости представитель судовладельца, компании "Волгатранснефть". "Компания в рамках заключенного договора приступила к разработке документации и производству работ по удалению оставшейся носовой части судна, которая затонула на удалении 12 километров от берега, в связи с чем работы по удалению занимают более длительное время… Планируемый срок окончания работ - июнь 2025 года", - сказал собеседник агентства. По его словам, компания "Волгатранснефть" производит удаление принадлежащего ей судна за счет собственных средств, не привлекая государственное финансирование. Ранее, напомнил он, из воды у мыса Панагия была извлечена корма "Волгонефти-239" с откачкой и утилизацией как нефтепродуктов, так и корпуса. "При проведении работ предусматриваются избыточные мероприятия по экологической безопасности", - подчеркнул собственник агентства. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250310/volgoneft-2004117375.html

https://ria.ru/20250312/kuban-2004557323.html

керченский пролив

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

керченский пролив, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе