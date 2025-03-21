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Танкеру Eventin запретили продолжать плавание из-за таможенных мер - РИА Новости, 21.03.2025
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15:58 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/tanker-2006511051.html
Танкеру Eventin запретили продолжать плавание из-за таможенных мер
Танкеру Eventin запретили продолжать плавание из-за таможенных мер - РИА Новости, 21.03.2025
Танкеру Eventin запретили продолжать плавание из-за таможенных мер
Танкеру Eventin, который находится в порту на немецком острове Рюген, запрещено продолжать плавание из-за текущих таможенных мер, подтвердил официальный... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:58:00+03:00
2025-03-21T15:58:00+03:00
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БЕРЛИН, 21 мар - РИА Новости. Танкеру Eventin, который находится в порту на немецком острове Рюген, запрещено продолжать плавание из-за текущих таможенных мер, подтвердил официальный представитель министерства финансов Германии. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что таможня Германии в пятницу на прошлой неделе конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin, который потерял управление у берегов ФРГ 10 января. Власти ФРГ решили конфисковать как сам танкер, так и около 100 тысяч тонн нефти стоимостью около 40 миллионов евро, которые он перевозил, из-за того, что судно было внесено ЕС в список так называемого "теневого флота" России. "В настоящее время там проходят таможенные меры. И с учетом сложившейся ситуации в области политики безопасности мы не можем давать подробных комментариев по ситуации. Я могу сказать, что таможенные меры еще окончательно не приняты юридически обязывающим образом. Продолжение плавания запрещено. Сейчас дальнейшие действия в отношении судна и груза рассматриваются компетентными органами", - заявил на брифинге в пятницу официальный представитель министерства финансов Штеффен Келлер. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер высказал мнение, что данный танкер якобы относится к так называемому "теневому флоту" России, который используется для обхода западных санкций. "Мы в ЕС и Германии неустанно работаем над тем, чтобы вводить новые санкции против этого российского теневого флота. В настоящее время в список ЕС внесено в общей сложности 153 судна так называемого теневого флота. Эти списки дополняются нашими партнерами в Великобритании и США", - добавил Фишер. Командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море 10 января сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Позже судно отбуксировали к порту Засниц на немецком острове Рюген. В конце февраля ЕС расширил списки судов, добавив 74 новых наименования, теперь всего под санкциями Евросоюза находятся 153 корабля.
https://ria.ru/20250321/peskov-2006442976.html
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в мире, германия, панама, россия, евросоюз
В мире, Германия, Панама, Россия, Евросоюз
Танкеру Eventin запретили продолжать плавание из-за таможенных мер

Танкеру Eventin в Германии запретили продолжать плавание из-за таможенных мер

© Фото : HavariekommandoТанкер Eventin, потерявший управление близ Рюгена
Танкер Eventin, потерявший управление близ Рюгена - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Havariekommando
Танкер Eventin, потерявший управление близ Рюгена
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БЕРЛИН, 21 мар - РИА Новости. Танкеру Eventin, который находится в порту на немецком острове Рюген, запрещено продолжать плавание из-за текущих таможенных мер, подтвердил официальный представитель министерства финансов Германии.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что таможня Германии в пятницу на прошлой неделе конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin, который потерял управление у берегов ФРГ 10 января. Власти ФРГ решили конфисковать как сам танкер, так и около 100 тысяч тонн нефти стоимостью около 40 миллионов евро, которые он перевозил, из-за того, что судно было внесено ЕС в список так называемого "теневого флота" России.
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"В настоящее время там проходят таможенные меры. И с учетом сложившейся ситуации в области политики безопасности мы не можем давать подробных комментариев по ситуации. Я могу сказать, что таможенные меры еще окончательно не приняты юридически обязывающим образом. Продолжение плавания запрещено. Сейчас дальнейшие действия в отношении судна и груза рассматриваются компетентными органами", - заявил на брифинге в пятницу официальный представитель министерства финансов Штеффен Келлер.
Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер высказал мнение, что данный танкер якобы относится к так называемому "теневому флоту" России, который используется для обхода западных санкций. "Мы в ЕС и Германии неустанно работаем над тем, чтобы вводить новые санкции против этого российского теневого флота. В настоящее время в список ЕС внесено в общей сложности 153 судна так называемого теневого флота. Эти списки дополняются нашими партнерами в Великобритании и США", - добавил Фишер.
Командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море 10 января сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Позже судно отбуксировали к порту Засниц на немецком острове Рюген.
В конце февраля ЕС расширил списки судов, добавив 74 новых наименования, теперь всего под санкциями Евросоюза находятся 153 корабля.
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