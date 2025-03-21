https://ria.ru/20250321/tailand-2006547256.html

На автомойке в Таиланде вымыли слона

На автомойке в Таиланде вымыли слона - РИА Новости, 21.03.2025

На автомойке в Таиланде вымыли слона

Автомойка в таиландской провинции Чонбури прославилась на этой неделе на весь Таиланд необычной услугой: на мойке вымыли слона. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:28:00+03:00

2025-03-21T17:28:00+03:00

2025-03-21T17:28:00+03:00

таиланд

чонбури (провинция)

в мире

дикие животные

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БАНГКОК, 21 мар – РИА Новости. Автомойка в таиландской провинции Чонбури прославилась на этой неделе на весь Таиланд необычной услугой: на мойке вымыли слона. Пользователь одной из таиландских социальных сетей Чаккрит Чамнонгпли разместил в четверг в своем аккаунте случайно снятое видео мытья слона на автомобильной мойке, куда он заехал помыть машину. Затем видео попало на интернет-сайт одной из самых популярных газет Таиланда, "Тхаи Рат", и стало вирусным. На видео мойщик поливает намыленного слона из шланга под давлением в одном из боксов для мытья автомобилей. "Он поливает очень осторожно, давление гораздо ниже, чем при мойке автомобилей. А слону, похоже, это нравится: он улыбается и поднимает хобот", - говорит на видео его автор Чамнонгпли. Участники таиландских соцсетей бурно отреагировали на размещенное видео, сделав к нему тысячи комментариев, среди которых встречаются вопросы, такие как "а он точно моет слона не автомобильным шампунем?" и предложения, в том числе "а как насчет полировки?". Поголовье слонов в Таиланде сейчас насчитывает около 3 500 особей, большинство из них – домашние слоны, занятые на тех или иных работах. Неделю назад, 13 марта, в Таиланде отметили Национальный день слона. Гигантское животное является одним из наиболее узнаваемых символов страны.

https://ria.ru/20250116/slony-1993977795.html

https://ria.ru/20250108/slon-1992834772.html

таиланд

чонбури (провинция)

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таиланд, чонбури (провинция), в мире, дикие животные