https://ria.ru/20250321/svo-2006546448.html

Боевик ВСУ притворился кустом, чтобы сбежать из Курской области

Боевик ВСУ притворился кустом, чтобы сбежать из Курской области - РИА Новости, 21.03.2025

Боевик ВСУ притворился кустом, чтобы сбежать из Курской области

Минобороны России опубликовало в Telegram-канале снятые с дрона кадры, на которых украинский военный прикрывается кустом для маскировки. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:23:00+03:00

2025-03-21T17:23:00+03:00

2025-03-21T17:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале снятые с дрона кадры, на которых украинский военный прикрывается кустом для маскировки.Как рассказали в ведомстве, российские военные во время разведки заметили в Сумской области солдата ВСУ, бегущего с территории Курской области в необычном виде."Наши операторы БПЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья. Для маскировки противник использовал куст", — говорится в публикации.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

https://ria.ru/20250321/makron-2006527273.html

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Маскировался под куст: кадры с солдатом ВСУ, который бежал из курского приграничья Во время воздушной разведки в Сумской области наши операторы БпЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья. Для маскировки противник использовал куст. 2025-03-21T17:23 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)