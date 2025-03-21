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Боевик ВСУ притворился кустом, чтобы сбежать из Курской области - РИА Новости, 21.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/svo-2006546448.html
Боевик ВСУ притворился кустом, чтобы сбежать из Курской области
Боевик ВСУ притворился кустом, чтобы сбежать из Курской области - РИА Новости, 21.03.2025
Боевик ВСУ притворился кустом, чтобы сбежать из Курской области
Минобороны России опубликовало в Telegram-канале снятые с дрона кадры, на которых украинский военный прикрывается кустом для маскировки. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:23:00+03:00
2025-03-21T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале снятые с дрона кадры, на которых украинский военный прикрывается кустом для маскировки.Как рассказали в ведомстве, российские военные во время разведки заметили в Сумской области солдата ВСУ, бегущего с территории Курской области в необычном виде."Наши операторы БПЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья. Для маскировки противник использовал куст", — говорится в публикации.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
https://ria.ru/20250321/makron-2006527273.html
сумская область
курская область
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Маскировался под куст: кадры с солдатом ВСУ, который бежал из курского приграничья
Во время воздушной разведки в Сумской области наши операторы БпЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья. Для маскировки противник использовал куст.
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сумская область, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевик ВСУ притворился кустом, чтобы сбежать из Курской области

Дрон снял бегущего из Курской области боевика ВСУ, замаскировавшегося под куст

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале снятые с дрона кадры, на которых украинский военный прикрывается кустом для маскировки.
Как рассказали в ведомстве, российские военные во время разведки заметили в Сумской области солдата ВСУ, бегущего с территории Курской области в необычном виде.
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"Наши операторы БПЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья. Для маскировки противник использовал куст", — говорится в публикации.
В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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