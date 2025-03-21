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В группировке "Север" рассказали о ситуации в приграничье Курской области - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/svo-2006477191.html
В группировке "Север" рассказали о ситуации в приграничье Курской области
В группировке "Север" рассказали о ситуации в приграничье Курской области - РИА Новости, 21.03.2025
В группировке "Север" рассказали о ситуации в приграничье Курской области
Резервы ВСУ в Сумской области из-за успешных действий ВС РФ практически не могут пополнять резервы подразделений, находящихся на границе с РФ, рассказал РИА... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:53:00+03:00
2025-03-21T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Резервы ВСУ в Сумской области из-за успешных действий ВС РФ практически не могут пополнять резервы подразделений, находящихся на границе с РФ, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север". "ВСУ заранее произвели накопление резервов на территории Сумской области. Склады с боеприпасами, личный состав рассредоточены в глубоком тылу. В данный момент основная часть этих резервов находится в режиме ожидания", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что российские войска ведут огневой контроль путей подвоза ВСУ, поэтому противнику удается доставить лишь малую часть резервов в подразделения, находящиеся в Курской области.
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безопасность, сумская область, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
В группировке "Север" рассказали о ситуации в приграничье Курской области

ВС России не дают ВСУ подвести резервы в приграничье Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Резервы ВСУ в Сумской области из-за успешных действий ВС РФ практически не могут пополнять резервы подразделений, находящихся на границе с РФ, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север".
"ВСУ заранее произвели накопление резервов на территории Сумской области. Склады с боеприпасами, личный состав рассредоточены в глубоком тылу. В данный момент основная часть этих резервов находится в режиме ожидания", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что российские войска ведут огневой контроль путей подвоза ВСУ, поэтому противнику удается доставить лишь малую часть резервов в подразделения, находящиеся в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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