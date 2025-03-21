https://ria.ru/20250321/svo-2006477191.html

В группировке "Север" рассказали о ситуации в приграничье Курской области

В группировке "Север" рассказали о ситуации в приграничье Курской области - РИА Новости, 21.03.2025

В группировке "Север" рассказали о ситуации в приграничье Курской области

Резервы ВСУ в Сумской области из-за успешных действий ВС РФ практически не могут пополнять резервы подразделений, находящихся на границе с РФ, рассказал РИА... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:53:00+03:00

2025-03-21T14:53:00+03:00

2025-03-21T14:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сумская область

россия

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004734905_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c9b3ea23b7e1b779b1f48b77ce508cea.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Резервы ВСУ в Сумской области из-за успешных действий ВС РФ практически не могут пополнять резервы подразделений, находящихся на границе с РФ, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север". "ВСУ заранее произвели накопление резервов на территории Сумской области. Склады с боеприпасами, личный состав рассредоточены в глубоком тылу. В данный момент основная часть этих резервов находится в режиме ожидания", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что российские войска ведут огневой контроль путей подвоза ВСУ, поэтому противнику удается доставить лишь малую часть резервов в подразделения, находящиеся в Курской области.

https://ria.ru/20250321/bastrykin-2006378915.html

сумская область

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сумская область, россия, курская область, вооруженные силы украины