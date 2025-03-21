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ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 21.03.2025 (обновлено: 14:04 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/svo-2006454665.html
ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 21.03.2025
ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю
Военнослужащие российской группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад, потери... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:58:00+03:00
2025-03-21T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад, потери противника составили более 3235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 15 по 21 марта."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley, три бронетранспортера М113 и две бронемашины MaxxPro производства США. Уничтожены 46 автомобилей, 26 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад, потери противника составили более 3235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 15 по 21 марта.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley, три бронетранспортера М113 и две бронемашины MaxxPro производства США. Уничтожены 46 автомобилей, 26 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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