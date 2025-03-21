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ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 21.03.2025

ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю

Военнослужащие российской группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад, потери... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:58:00+03:00

2025-03-21T13:58:00+03:00

2025-03-21T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад, потери противника составили более 3235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 15 по 21 марта."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley, три бронетранспортера М113 и две бронемашины MaxxPro производства США. Уничтожены 46 автомобилей, 26 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, сша, безопасность