Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 1615 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 21.03.2025 (обновлено: 14:02 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/svo-2006454378.html
ВСУ потеряли до 1615 военных в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли до 1615 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 21.03.2025
ВСУ потеряли до 1615 военных в зоне действий "Юга" за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за неделю потеряли до 1615 военнослужащих, два танка и семь бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:57:00+03:00
2025-03-21T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565592_0:0:2966:1669_1920x0_80_0_0_98f74e5966482aa1e11e7214d8802e48.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за неделю потеряли до 1615 военнослужащих, два танка и семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1615 военнослужащих", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ также потеряли два танка и семь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США.Кроме того, уничтожены 34 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, шесть полевых складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e578f8e0f8ce56d9577f47eefc689a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, США, Безопасность
ВСУ потеряли до 1615 военных в зоне действий "Юга" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли до 1615 военных в зоне действий "Юга" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за неделю потеряли до 1615 военнослужащих, два танка и семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1615 военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ также потеряли два танка и семь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США.
Кроме того, уничтожены 34 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, шесть полевых складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала