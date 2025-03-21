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ВСУ потеряли до 1615 военных в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли до 1615 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 21.03.2025
ВСУ потеряли до 1615 военных в зоне действий "Юга" за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за неделю потеряли до 1615 военнослужащих, два танка и семь бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:57:00+03:00
2025-03-21T13:57:00+03:00
2025-03-21T14:02:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за неделю потеряли до 1615 военнослужащих, два танка и семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1615 военнослужащих", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ также потеряли два танка и семь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США.Кроме того, уничтожены 34 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, шесть полевых складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в ведомстве.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, США, Безопасность
ВСУ потеряли до 1615 военных в зоне действий "Юга" за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли до 1615 военных в зоне действий "Юга" за неделю