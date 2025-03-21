https://ria.ru/20250321/svo-2006454197.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 21.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ за неделю потеряли более 2295 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:56:00+03:00

2025-03-21T13:56:00+03:00

2025-03-21T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2295 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.На харьковском и белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ, отмечает МО РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2295 военнослужащих, 16 танков и 58 боевых бронированных машин. Уничтожены 130 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - указывается в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность