https://ria.ru/20250321/svo-2006434012.html

Кремль: Россия воздерживается от ударов по энергоинфраструктуре Украины

Кремль: Россия воздерживается от ударов по энергоинфраструктуре Украины - РИА Новости, 21.03.2025

Кремль: Россия воздерживается от ударов по энергоинфраструктуре Украины

Вооруженные силы РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения Киева,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:02:00+03:00

2025-03-21T13:02:00+03:00

2025-03-21T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Приказ главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, намерена ли РФ соблюдать договоренность не наносить удары по энергоинфраструктуре Украины в течение 30 дней, несмотря на действия киевского режима, связанные с нарушением предложенного США перемирия.Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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