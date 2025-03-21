https://ria.ru/20250321/svo-2006373014.html

Памятный знак за участие в СВО учредили в Вологодской области

Памятный знак за участие в СВО учредили в Вологодской области - РИА Новости, 21.03.2025

Памятный знак за участие в СВО учредили в Вологодской области

Памятный знак за участие в специальной военной операции учредили в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:09:00+03:00

2025-03-21T09:09:00+03:00

2025-03-21T09:09:00+03:00

вологодская область

вологодская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003585976_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_969c49341f385f2b45903c503c05f203.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Памятный знак за участие в специальной военной операции учредили в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Четвертый год идет специальная военная операция. Наши бойцы несут на своих плечах всю тяжесть самого масштабного конфликта со времён Великой Отечественной войны. Они повторяют подвиг наших легендарных дедов и прадедов, и подвиг этот достоин высшей степени уважения и признания. Именно поэтому приняли решение учредить памятный знак "За участие в Специальной военной операции от Вологодчины". Это символ глубокой благодарности всем, кто сражается за Родину, кто приближает Победу не только на поле боя, но и в тылу", – написал он в своем Telegram-канале. Филимонов отметил, что знак будут вручать гражданам из числа военнослужащих, членов казачьих и других обществ, добровольческих формирований, дислоцированных на территории Вологодской области и принимавших или принимающих участие в СВО. Также его смогут получить сотрудники вологодских территориальных органов министерств и ведомств РФ – те, кто принимает или принимал участие, оказывал или оказывает содействие в проведении СВО. Кроме того, за оказание содействия в проведении СВО знаком наградят сотрудников госорганов региона и работников их подведомственных организаций, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и их структурных подразделений, членов общественных организаций, волонтеров, добровольцев, индивидуальных предпринимателей. "Вручение знака возможно и посмертно — мы должны чтить память павших героев. Ходатайствовать о награде могут руководители госорганов, органов местного самоуправления муниципальных образований региона", - добавил глава региона. Он также напомнил, что на поддержку участников СВО и их близких правительство Вологодской области выделило уже более 5,9 миллиарда рублей. В регионе реализуются 40 мер поддержки для всех категорий военнослужащих и их близких.

https://ria.ru/20250318/vossoedinenie-2005811230.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область