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Памятный знак за участие в СВО учредили в Вологодской области - РИА Новости, 21.03.2025
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Вологодская область
 
09:09 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/svo-2006373014.html
Памятный знак за участие в СВО учредили в Вологодской области
Памятный знак за участие в СВО учредили в Вологодской области - РИА Новости, 21.03.2025
Памятный знак за участие в СВО учредили в Вологодской области
Памятный знак за участие в специальной военной операции учредили в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:09:00+03:00
2025-03-21T09:09:00+03:00
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Памятный знак за участие в специальной военной операции учредили в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Четвертый год идет специальная военная операция. Наши бойцы несут на своих плечах всю тяжесть самого масштабного конфликта со времён Великой Отечественной войны. Они повторяют подвиг наших легендарных дедов и прадедов, и подвиг этот достоин высшей степени уважения и признания. Именно поэтому приняли решение учредить памятный знак "За участие в Специальной военной операции от Вологодчины". Это символ глубокой благодарности всем, кто сражается за Родину, кто приближает Победу не только на поле боя, но и в тылу", – написал он в своем Telegram-канале. Филимонов отметил, что знак будут вручать гражданам из числа военнослужащих, членов казачьих и других обществ, добровольческих формирований, дислоцированных на территории Вологодской области и принимавших или принимающих участие в СВО. Также его смогут получить сотрудники вологодских территориальных органов министерств и ведомств РФ – те, кто принимает или принимал участие, оказывал или оказывает содействие в проведении СВО. Кроме того, за оказание содействия в проведении СВО знаком наградят сотрудников госорганов региона и работников их подведомственных организаций, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и их структурных подразделений, членов общественных организаций, волонтеров, добровольцев, индивидуальных предпринимателей. "Вручение знака возможно и посмертно — мы должны чтить память павших героев. Ходатайствовать о награде могут руководители госорганов, органов местного самоуправления муниципальных образований региона", - добавил глава региона. Он также напомнил, что на поддержку участников СВО и их близких правительство Вологодской области выделило уже более 5,9 миллиарда рублей. В регионе реализуются 40 мер поддержки для всех категорий военнослужащих и их близких.
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вологодская область
Вологодская область, Вологодская область
Памятный знак за участие в СВО учредили в Вологодской области

Филимонов: памятный знак за участие в СВО учредили в Вологодской области

© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской областиГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Памятный знак за участие в специальной военной операции учредили в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"Четвертый год идет специальная военная операция. Наши бойцы несут на своих плечах всю тяжесть самого масштабного конфликта со времён Великой Отечественной войны. Они повторяют подвиг наших легендарных дедов и прадедов, и подвиг этот достоин высшей степени уважения и признания. Именно поэтому приняли решение учредить памятный знак "За участие в Специальной военной операции от Вологодчины". Это символ глубокой благодарности всем, кто сражается за Родину, кто приближает Победу не только на поле боя, но и в тылу", – написал он в своем Telegram-канале.
Филимонов отметил, что знак будут вручать гражданам из числа военнослужащих, членов казачьих и других обществ, добровольческих формирований, дислоцированных на территории Вологодской области и принимавших или принимающих участие в СВО. Также его смогут получить сотрудники вологодских территориальных органов министерств и ведомств РФ – те, кто принимает или принимал участие, оказывал или оказывает содействие в проведении СВО. Кроме того, за оказание содействия в проведении СВО знаком наградят сотрудников госорганов региона и работников их подведомственных организаций, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и их структурных подразделений, членов общественных организаций, волонтеров, добровольцев, индивидуальных предпринимателей.
"Вручение знака возможно и посмертно — мы должны чтить память павших героев. Ходатайствовать о награде могут руководители госорганов, органов местного самоуправления муниципальных образований региона", - добавил глава региона.
Он также напомнил, что на поддержку участников СВО и их близких правительство Вологодской области выделило уже более 5,9 миллиарда рублей. В регионе реализуются 40 мер поддержки для всех категорий военнослужащих и их близких.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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