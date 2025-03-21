https://ria.ru/20250321/svo-2006361419.html

Депутат Сахалинской областной думы ушел добровольцем на СВО

Депутат Сахалинской областной думы ушел добровольцем на СВО - РИА Новости, 21.03.2025

Депутат Сахалинской областной думы ушел добровольцем на СВО

Депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин подписал контракт с министерством обороны РФ и ушел добровольцем на СВО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:52:00+03:00

2025-03-21T06:52:00+03:00

2025-03-21T06:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

дальний восток

сахалинская областная дума

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мар – РИА Новости. Депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин подписал контракт с министерством обороны РФ и ушел добровольцем на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента. "Александр Шарифулин, возглавлявший думский комитет по экономическому развитию, отправился добровольцем на фронт. В настоящее время служит в одном из подразделений в курском приграничье", - рассказал собеседник агентства. Депутат с начала спецоперации координировал помощь 39-й гвардейской мотострелковой бригаде 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, нередко сам возил на передовую технику и оборудование для земляков. Он стал первым из парламентариев Дальнего Востока, отправившимся добровольцем на спецоперацию. Александр Шарифулин – депутат Сахалинской областной думы двух созывов

https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355437.html

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дальний восток, сахалинская областная дума, министерство обороны рф (минобороны рф)