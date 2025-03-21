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Депутат Сахалинской областной думы ушел добровольцем на СВО
Депутат Сахалинской областной думы ушел добровольцем на СВО - РИА Новости, 21.03.2025
Депутат Сахалинской областной думы ушел добровольцем на СВО
Депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин подписал контракт с министерством обороны РФ и ушел добровольцем на СВО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:52:00+03:00
2025-03-21T06:52:00+03:00
2025-03-21T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
дальний восток
сахалинская областная дума
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мар – РИА Новости. Депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин подписал контракт с министерством обороны РФ и ушел добровольцем на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента. "Александр Шарифулин, возглавлявший думский комитет по экономическому развитию, отправился добровольцем на фронт. В настоящее время служит в одном из подразделений в курском приграничье", - рассказал собеседник агентства. Депутат с начала спецоперации координировал помощь 39-й гвардейской мотострелковой бригаде 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, нередко сам возил на передовую технику и оборудование для земляков. Он стал первым из парламентариев Дальнего Востока, отправившимся добровольцем на спецоперацию. Александр Шарифулин – депутат Сахалинской областной думы двух созывов
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355437.html
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дальний восток, сахалинская областная дума, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дальний Восток, Сахалинская областная Дума, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Депутат Сахалинской областной думы ушел добровольцем на СВО
Депутат Сахалинской областной думы Шарифулин ушел добровольцем на СВО