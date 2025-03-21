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Новгородская компания использует дроны, чтобы ускорить рост свеклы - РИА Новости, 21.03.2025
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21:22 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/svekla-2006590144.html
Новгородская компания использует дроны, чтобы ускорить рост свеклы
Новгородская компания использует дроны, чтобы ускорить рост свеклы - РИА Новости, 21.03.2025
Новгородская компания использует дроны, чтобы ускорить рост свеклы
Новгородская компания облучает с помощью дронов поля, чтобы ускорить рост свеклы, сообщает пресс-служба инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ)... РИА Новости, 21.03.2025
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россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Новгородская компания облучает с помощью дронов поля, чтобы ускорить рост свеклы, сообщает пресс-служба инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника - Валдай". Как отмечается в сообщении, компания "Новбиотех", один из резидентов ИНТЦ, продемонстрировала, как с помощью агродронов облучает свекольные поля. "Новбиотех" облучает свекольные поля с агродронов... Эта инновационная технология помогает ускорить синтез хлорофилла, а значит, растения растут быстрее и эффективнее", - говорится в сообщении. Отмечается, что БПЛА имеют широкое применение в сельском хозяйстве: помогают выявлять очаги заболеваний растений, рассчитывать точную дозировку удобрений, точечно вносить подкормки, реагенты и многое другое.
https://ria.ru/20250317/svekla-1736306658.html
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технологии, россия
Технологии, Россия
Новгородская компания использует дроны, чтобы ускорить рост свеклы

Новгородская компания облучает с помощью дронов поля, чтобы ускорить рост свеклы

© Pixabay / Tracy LundgrenСвекла
Свекла - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Pixabay / Tracy Lundgren
Свекла. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Новгородская компания облучает с помощью дронов поля, чтобы ускорить рост свеклы, сообщает пресс-служба инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника - Валдай".
Как отмечается в сообщении, компания "Новбиотех", один из резидентов ИНТЦ, продемонстрировала, как с помощью агродронов облучает свекольные поля.
Свекла - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Когда сажать свеклу в 2025 правила посадки и ухода
17 марта, 20:13
"Новбиотех" облучает свекольные поля с агродронов... Эта инновационная технология помогает ускорить синтез хлорофилла, а значит, растения растут быстрее и эффективнее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что БПЛА имеют широкое применение в сельском хозяйстве: помогают выявлять очаги заболеваний растений, рассчитывать точную дозировку удобрений, точечно вносить подкормки, реагенты и многое другое.
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