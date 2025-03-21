https://ria.ru/20250321/svekla-2006590144.html
Новгородская компания использует дроны, чтобы ускорить рост свеклы
Новгородская компания использует дроны, чтобы ускорить рост свеклы - РИА Новости, 21.03.2025
Новгородская компания использует дроны, чтобы ускорить рост свеклы
Новгородская компания облучает с помощью дронов поля, чтобы ускорить рост свеклы, сообщает пресс-служба инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ)... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:22:00+03:00
2025-03-21T21:22:00+03:00
2025-03-21T21:22:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736310551_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_309f93e0b2b37d90c95b566557c6e75d.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Новгородская компания облучает с помощью дронов поля, чтобы ускорить рост свеклы, сообщает пресс-служба инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника - Валдай". Как отмечается в сообщении, компания "Новбиотех", один из резидентов ИНТЦ, продемонстрировала, как с помощью агродронов облучает свекольные поля. "Новбиотех" облучает свекольные поля с агродронов... Эта инновационная технология помогает ускорить синтез хлорофилла, а значит, растения растут быстрее и эффективнее", - говорится в сообщении. Отмечается, что БПЛА имеют широкое применение в сельском хозяйстве: помогают выявлять очаги заболеваний растений, рассчитывать точную дозировку удобрений, точечно вносить подкормки, реагенты и многое другое.
https://ria.ru/20250317/svekla-1736306658.html
https://ria.ru/20241205/svekla-1846317993.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736310551_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e51d3b49c8e83847faabe2d46565d1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
Новгородская компания использует дроны, чтобы ускорить рост свеклы
Новгородская компания облучает с помощью дронов поля, чтобы ускорить рост свеклы
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Новгородская компания облучает с помощью дронов поля, чтобы ускорить рост свеклы, сообщает пресс-служба инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника - Валдай".
Как отмечается в сообщении, компания "Новбиотех", один из резидентов ИНТЦ, продемонстрировала, как с помощью агродронов облучает свекольные поля.
"Новбиотех" облучает свекольные поля с агродронов... Эта инновационная технология помогает ускорить синтез хлорофилла, а значит, растения растут быстрее и эффективнее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что БПЛА имеют широкое применение в сельском хозяйстве: помогают выявлять очаги заболеваний растений, рассчитывать точную дозировку удобрений, точечно вносить подкормки, реагенты и многое другое.