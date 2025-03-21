Рейтинг@Mail.ru
На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/sudzha-2006564674.html
На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей
На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей - РИА Новости, 21.03.2025
На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей
Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:36:00+03:00
2025-03-21T18:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
курск
александр хинштейн
владимир якушев
вооруженные силы украины
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005118494_0:316:696:708_1920x0_80_0_0_3b080089619645c2daf1c4ae5b3cd4f3.jpg
КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В пятницу Хинштейн сообщил о рабочем визите в Курск секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева, с которым он принял участие в заседании общественного совета партпроекта "ЕР" "Историческая память", где обсуждались ключевые направления работы в текущем году. "Мы обсудили планы по восстановлению исторических объектов, пострадавших от ударов ВСУ. Суджанский краеведческий музей, который был разрушен, получит поддержку — российские музеи уже собрали более 90 миллионов рублей на его восстановление. Это важный шаг, чтобы сохранить память о нашей истории и не дать забыть о преступлениях, которые совершаются против нашей культуры", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. ВСУ 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое ранены, историческое здание было практически уничтожено. СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006452151.html
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006444404.html
суджа
курская область
курск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005118494_0:251:696:773_1920x0_80_0_0_0ccf5131dd908f4d03e590d65a81ab4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджа, курская область, курск, александр хинштейн, владимир якушев, вооруженные силы украины, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Курск, Александр Хинштейн, Владимир Якушев, Вооруженные силы Украины, Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей

На восстановление разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей

© СоцсетиРазрушенное в результате удара ВСУ здание Краеведческого музея в Судже. Кадр видео
Разрушенное в результате удара ВСУ здание Краеведческого музея в Судже. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Соцсети
Разрушенное в результате удара ВСУ здание Краеведческого музея в Судже. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В пятницу Хинштейн сообщил о рабочем визите в Курск секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева, с которым он принял участие в заседании общественного совета партпроекта "ЕР" "Историческая память", где обсуждались ключевые направления работы в текущем году.
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
На "Судже" после подрыва ВСУ загорелся остаточный газ
Вчера, 13:48
"Мы обсудили планы по восстановлению исторических объектов, пострадавших от ударов ВСУ. Суджанский краеведческий музей, который был разрушен, получит поддержку — российские музеи уже собрали более 90 миллионов рублей на его восстановление. Это важный шаг, чтобы сохранить память о нашей истории и не дать забыть о преступлениях, которые совершаются против нашей культуры", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
ВСУ 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое ранены, историческое здание было практически уничтожено. СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
На Западе сделали заявление о Зеленском после удара Киева по ГИС "Суджа"
Вчера, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьКурскАлександр ХинштейнВладимир ЯкушевВооруженные силы УкраиныЕдиная РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала