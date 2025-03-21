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На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей
На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей - РИА Новости, 21.03.2025
На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей
Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:36:00+03:00
2025-03-21T18:36:00+03:00
2025-03-21T18:36:00+03:00
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В пятницу Хинштейн сообщил о рабочем визите в Курск секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева, с которым он принял участие в заседании общественного совета партпроекта "ЕР" "Историческая память", где обсуждались ключевые направления работы в текущем году. "Мы обсудили планы по восстановлению исторических объектов, пострадавших от ударов ВСУ. Суджанский краеведческий музей, который был разрушен, получит поддержку — российские музеи уже собрали более 90 миллионов рублей на его восстановление. Это важный шаг, чтобы сохранить память о нашей истории и не дать забыть о преступлениях, которые совершаются против нашей культуры", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. ВСУ 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое ранены, историческое здание было практически уничтожено. СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела.
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Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Курск, Александр Хинштейн, Владимир Якушев, Вооруженные силы Украины, Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей
На восстановление разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей