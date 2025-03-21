https://ria.ru/20250321/sudzha-2006564674.html

На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей

На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей - РИА Новости, 21.03.2025

На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей

Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T18:36:00+03:00

2025-03-21T18:36:00+03:00

2025-03-21T18:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

курск

александр хинштейн

владимир якушев

вооруженные силы украины

единая россия

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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Российские музеи собрали более 90 миллионов рублей на восстановление разрушенного при атаке ВСУ краеведческого музея в курской Судже, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В пятницу Хинштейн сообщил о рабочем визите в Курск секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева, с которым он принял участие в заседании общественного совета партпроекта "ЕР" "Историческая память", где обсуждались ключевые направления работы в текущем году. "Мы обсудили планы по восстановлению исторических объектов, пострадавших от ударов ВСУ. Суджанский краеведческий музей, который был разрушен, получит поддержку — российские музеи уже собрали более 90 миллионов рублей на его восстановление. Это важный шаг, чтобы сохранить память о нашей истории и не дать забыть о преступлениях, которые совершаются против нашей культуры", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. ВСУ 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое ранены, историческое здание было практически уничтожено. СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250321/vsu-2006452151.html

https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006444404.html

суджа

курская область

курск

россия

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суджа, курская область, курск, александр хинштейн, владимир якушев, вооруженные силы украины, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), россия