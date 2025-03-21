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Подрыв "Суджи" показал, насколько можно верить Киеву, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 21.03.2025 (обновлено: 18:40 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/sudzha-2006559528.html
Подрыв "Суджи" показал, насколько можно верить Киеву, заявили в Кремле
Подрыв "Суджи" показал, насколько можно верить Киеву, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.03.2025
Подрыв "Суджи" показал, насколько можно верить Киеву, заявили в Кремле
Обвинения украинских властей в адрес России после подрыва газоизмерительной станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:14:00+03:00
2025-03-21T18:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
суджа
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
украина
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Обвинения украинских властей в адрес России после подрыва газоизмерительной станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале. "Суджу" вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции. При этом мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли", — сказал Песков.По его словам, это совершенно абсурдные заявления.&quot;Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму&quot;, — добавил пресс-секретарь.По данным Минобороны, ВСУ взорвали "Суджу" около 00:20 мск 21 марта. Сама газоизмерительная станция, расположенная в Курской области в нескольких сотнях метров от государственной границы, находится под контролем украинских войск с 7 августа до настоящего времени.Через "Суджу" ежесуточно прокачивали более 40 миллионов кубометров газа для европейских стран. Это был последний маршрут для поставок из России через Украину в Европу. Прокачка остановилась в начале года из-за отказа Киева продлить договор о транзите.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006452151.html
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006444404.html
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киев, россия, суджа, дмитрий песков, павел зарубин, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Суджа, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Подрыв "Суджи" показал, насколько можно верить Киеву, заявили в Кремле

Песков: заявления Киева о взрыве в Судже показали, насколько ему можно доверять

© Кадр видео из соцсетейПожар на газоизмерительной станции "Суджа"
Пожар на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на газоизмерительной станции "Суджа"
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Обвинения украинских властей в адрес России после подрыва газоизмерительной станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
"Суджу" вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции. При этом мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли", — сказал Песков.
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
На "Судже" после подрыва ВСУ загорелся остаточный газ
Вчера, 13:48
По его словам, это совершенно абсурдные заявления.
«

"Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму", — добавил пресс-секретарь.

По данным Минобороны, ВСУ взорвали "Суджу" около 00:20 мск 21 марта. Сама газоизмерительная станция, расположенная в Курской области в нескольких сотнях метров от государственной границы, находится под контролем украинских войск с 7 августа до настоящего времени.
Через "Суджу" ежесуточно прокачивали более 40 миллионов кубометров газа для европейских стран. Это был последний маршрут для поставок из России через Украину в Европу. Прокачка остановилась в начале года из-за отказа Киева продлить договор о транзите.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
На Западе сделали заявление о Зеленском после удара Киева по ГИС "Суджа"
Вчера, 13:22
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.
При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа"
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияСуджаДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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