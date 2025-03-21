https://ria.ru/20250321/sudzha-2006559528.html

Подрыв "Суджи" показал, насколько можно верить Киеву, заявили в Кремле

Подрыв "Суджи" показал, насколько можно верить Киеву, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.03.2025

Подрыв "Суджи" показал, насколько можно верить Киеву, заявили в Кремле

Обвинения украинских властей в адрес России после подрыва газоизмерительной станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T18:14:00+03:00

2025-03-21T18:14:00+03:00

2025-03-21T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Обвинения украинских властей в адрес России после подрыва газоизмерительной станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале. "Суджу" вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции. При этом мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли", — сказал Песков.По его словам, это совершенно абсурдные заявления."Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму", — добавил пресс-секретарь.По данным Минобороны, ВСУ взорвали "Суджу" около 00:20 мск 21 марта. Сама газоизмерительная станция, расположенная в Курской области в нескольких сотнях метров от государственной границы, находится под контролем украинских войск с 7 августа до настоящего времени.Через "Суджу" ежесуточно прокачивали более 40 миллионов кубометров газа для европейских стран. Это был последний маршрут для поставок из России через Украину в Европу. Прокачка остановилась в начале года из-за отказа Киева продлить договор о транзите.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение.При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. По словам Пескова, этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима, что вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.

https://ria.ru/20250321/vsu-2006452151.html

https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006444404.html

https://ria.ru/20250321/sk-2006427902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, россия, суджа, дмитрий песков, павел зарубин, в мире, украина, вооруженные силы украины