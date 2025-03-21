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Песков прокомментировал заявления из Киева о подрыве станции "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025
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17:55 21.03.2025 (обновлено: 18:07 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/sudzha-2006554712.html
Песков прокомментировал заявления из Киева о подрыве станции "Суджа"
Песков прокомментировал заявления из Киева о подрыве станции "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025
Песков прокомментировал заявления из Киева о подрыве станции "Суджа"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления из Киева о том, что РФ якобы сама обстреляла газораспределительную станцию "Суджа"... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:55:00+03:00
2025-03-21T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
суджа
курская область
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления из Киева о том, что РФ якобы сама обстреляла газораспределительную станцию "Суджа" в курском приграничье."Суджу" вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции. При этом мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Абсурдные совершенно заявления", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.По данным Минобороны РФ, ночью 21 марта киевский режим преднамеренно подорвал газоизмерительную станции "Суджа", расположенную в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области. Объект получил значительные повреждения. В российском военном ведомстве назвали подрыв намеренной украинской провокацией, направленной на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006444404.html
киев
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Суджа, Курская область, Павел Зарубин, Россия, Дональд Трамп
Песков прокомментировал заявления из Киева о подрыве станции "Суджа"

Песков назвал заявления из Киева о подрыве станции "Суджа" абсурдными

© Кадр видео из соцсетейДым на месте пожара на газоизмерительной станции "Суджа"
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции "Суджа"
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления из Киева о том, что РФ якобы сама обстреляла газораспределительную станцию "Суджа" в курском приграничье.
«
"Суджу" вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции. При этом мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Абсурдные совершенно заявления", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
По данным Минобороны РФ, ночью 21 марта киевский режим преднамеренно подорвал газоизмерительную станции "Суджа", расположенную в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области. Объект получил значительные повреждения. В российском военном ведомстве назвали подрыв намеренной украинской провокацией, направленной на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСуджаКурская областьПавел ЗарубинРоссияДональд Трамп
 
 
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