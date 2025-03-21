https://ria.ru/20250321/sudzha-2006554712.html

Песков прокомментировал заявления из Киева о подрыве станции "Суджа"

Песков прокомментировал заявления из Киева о подрыве станции "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025

Песков прокомментировал заявления из Киева о подрыве станции "Суджа"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления из Киева о том, что РФ якобы сама обстреляла газораспределительную станцию "Суджа"... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:55:00+03:00

2025-03-21T17:55:00+03:00

2025-03-21T18:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

суджа

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006429296_3:482:888:980_1920x0_80_0_0_9debdcfb2118113bd26d6122e1eb2a51.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления из Киева о том, что РФ якобы сама обстреляла газораспределительную станцию "Суджа" в курском приграничье."Суджу" вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции. При этом мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Абсурдные совершенно заявления", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.По данным Минобороны РФ, ночью 21 марта киевский режим преднамеренно подорвал газоизмерительную станции "Суджа", расположенную в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области. Объект получил значительные повреждения. В российском военном ведомстве назвали подрыв намеренной украинской провокацией, направленной на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006444404.html

киев

украина

суджа

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, суджа, курская область, павел зарубин, россия, дональд трамп