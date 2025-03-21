https://ria.ru/20250321/sud-2006606509.html
Суд в Берлине усомнился в верности классификации Грузии
Суд в Берлине усомнился в верности классификации Грузии - РИА Новости, 21.03.2025
Суд в Берлине усомнился в верности классификации Грузии
Административный суд Берлина усомнился в верности классификации Грузии властями ФРГ как безопасной страны происхождения. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:43:00+03:00
2025-03-21T23:43:00+03:00
2025-03-21T23:43:00+03:00
в мире
грузия
берлин (город)
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Административный суд Берлина усомнился в верности классификации Грузии властями ФРГ как безопасной страны происхождения. В 2023 году немецкие власти признали Грузию и Молдавию безопасными странами происхождения, что упростило отклонение заявления о предоставлении убежища выходцам из этих государств в Германии. "Существуют серьёзные сомнения в том, соответствует ли признание Грузии безопасной страной происхождения законодательству Европейского Союза. Об этом постановил административный суд Берлина в двух срочных решениях", - говорится в заявлении суда. Конкретные решения суда относятся к искам супружеской пары, которой было отказано в убежище в Германии со ссылкой на безопасность Грузии как страны происхождения. Оба супруга утверждают, что государственные работодатели угрожали им увольнением в случае участия в протестных акциях. Суд Берлина удовлетворил их ходатайства. В качестве аргументов против классификации Грузии в качестве безопасной страны происхождения называются ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии, а также подозрения на ущемление прав ЛГБТ*.* ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250318/parlament-2005736789.html
https://ria.ru/20250312/gruziya-2004640857.html
грузия
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, берлин (город), германия
В мире, Грузия, Берлин (город), Германия
Суд в Берлине усомнился в верности классификации Грузии
Суд в Берлине усомнился в верности классификации Грузии как безопасной страны