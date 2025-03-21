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Суд в Берлине усомнился в верности классификации Грузии - РИА Новости, 21.03.2025
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23:43 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/sud-2006606509.html
Суд в Берлине усомнился в верности классификации Грузии
Суд в Берлине усомнился в верности классификации Грузии - РИА Новости, 21.03.2025
Суд в Берлине усомнился в верности классификации Грузии
Административный суд Берлина усомнился в верности классификации Грузии властями ФРГ как безопасной страны происхождения. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:43:00+03:00
2025-03-21T23:43:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Административный суд Берлина усомнился в верности классификации Грузии властями ФРГ как безопасной страны происхождения. В 2023 году немецкие власти признали Грузию и Молдавию безопасными странами происхождения, что упростило отклонение заявления о предоставлении убежища выходцам из этих государств в Германии. "Существуют серьёзные сомнения в том, соответствует ли признание Грузии безопасной страной происхождения законодательству Европейского Союза. Об этом постановил административный суд Берлина в двух срочных решениях", - говорится в заявлении суда. Конкретные решения суда относятся к искам супружеской пары, которой было отказано в убежище в Германии со ссылкой на безопасность Грузии как страны происхождения. Оба супруга утверждают, что государственные работодатели угрожали им увольнением в случае участия в протестных акциях. Суд Берлина удовлетворил их ходатайства. В качестве аргументов против классификации Грузии в качестве безопасной страны происхождения называются ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии, а также подозрения на ущемление прав ЛГБТ*.* ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250318/parlament-2005736789.html
https://ria.ru/20250312/gruziya-2004640857.html
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в мире, грузия, берлин (город), германия
В мире, Грузия, Берлин (город), Германия
Суд в Берлине усомнился в верности классификации Грузии

Суд в Берлине усомнился в верности классификации Грузии как безопасной страны

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Административный суд Берлина усомнился в верности классификации Грузии властями ФРГ как безопасной страны происхождения.
В 2023 году немецкие власти признали Грузию и Молдавию безопасными странами происхождения, что упростило отклонение заявления о предоставлении убежища выходцам из этих государств в Германии.
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"Существуют серьёзные сомнения в том, соответствует ли признание Грузии безопасной страной происхождения законодательству Европейского Союза. Об этом постановил административный суд Берлина в двух срочных решениях", - говорится в заявлении суда.
Конкретные решения суда относятся к искам супружеской пары, которой было отказано в убежище в Германии со ссылкой на безопасность Грузии как страны происхождения. Оба супруга утверждают, что государственные работодатели угрожали им увольнением в случае участия в протестных акциях. Суд Берлина удовлетворил их ходатайства.
В качестве аргументов против классификации Грузии в качестве безопасной страны происхождения называются ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии, а также подозрения на ущемление прав ЛГБТ*.
* ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ
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