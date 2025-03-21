https://ria.ru/20250321/studenty-2006603094.html

Более 400 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение

Более 400 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение - РИА Новости, 21.03.2025

Более 400 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение

Более 400 обучающихся на коммерческой основе студентов из приграничья Курской области переведены на бесплатное обучение, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T23:04:00+03:00

2025-03-21T23:04:00+03:00

2025-03-21T23:04:00+03:00

россия

курская область

курск

александр хинштейн

владимир путин

владимир якушев

единая россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90884/97/908849782_0:136:2616:1608_1920x0_80_0_0_c02aa816766114e9f2580a2582dc77d6.jpg

КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Более 400 обучающихся на коммерческой основе студентов из приграничья Курской области переведены на бесплатное обучение, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Реализована еще одна важная мера поддержки: 406 студентов приграничья, которые учились на коммерческой основе, теперь учатся бесплатно. Это решение правительства РФ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам рабочего визита в Курск секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250319/khinshtenyn-2005965250.html

https://ria.ru/20250320/aes-2006294264.html

https://ria.ru/20250320/evakuatsija-2006150421.html

россия

курская область

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, курск, александр хинштейн, владимир путин, владимир якушев, единая россия, вооруженные силы украины