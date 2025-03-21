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Более 400 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение - РИА Новости, 21.03.2025
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23:04 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/studenty-2006603094.html
Более 400 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение
Более 400 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение - РИА Новости, 21.03.2025
Более 400 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение
Более 400 обучающихся на коммерческой основе студентов из приграничья Курской области переведены на бесплатное обучение, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:04:00+03:00
2025-03-21T23:04:00+03:00
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курская область
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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Более 400 обучающихся на коммерческой основе студентов из приграничья Курской области переведены на бесплатное обучение, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Реализована еще одна важная мера поддержки: 406 студентов приграничья, которые учились на коммерческой основе, теперь учатся бесплатно. Это решение правительства РФ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам рабочего визита в Курск секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250319/khinshtenyn-2005965250.html
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россия, курская область, курск, александр хинштейн, владимир путин, владимир якушев, единая россия, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Курск, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Владимир Якушев, Единая Россия, Вооруженные силы Украины
Более 400 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение

Хинштейн: 406 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение

© Fotolia / WavebreakmediaMicro Студенты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Студенты на лекции. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Более 400 обучающихся на коммерческой основе студентов из приграничья Курской области переведены на бесплатное обучение, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Реализована еще одна важная мера поддержки: 406 студентов приграничья, которые учились на коммерческой основе, теперь учатся бесплатно. Это решение правительства РФ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам рабочего визита в Курск секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева.
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О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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