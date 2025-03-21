Более 400 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение
Хинштейн: 406 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение
Студенты на лекции. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Более 400 обучающихся на коммерческой основе студентов из приграничья Курской области переведены на бесплатное обучение, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Реализована еще одна важная мера поддержки: 406 студентов приграничья, которые учились на коммерческой основе, теперь учатся бесплатно. Это решение правительства РФ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам рабочего визита в Курск секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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