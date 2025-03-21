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Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов - РИА Новости, 21.03.2025
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20:38 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/studenty-2006584118.html
Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов
Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов - РИА Новости, 21.03.2025
Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:38:00+03:00
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общество
россия
валерий фальков
владимир путин
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ. "Чтобы повысить уровень знаний иностранных абитуриентов университетам рекомендуется активнее создавать центры довузовской подготовки за рубежом", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования", которое прошло в Высшей школе экономики. Фальков отметил, что у иностранных студентов, которые планируют обучаться в вузах РФ, должна быть возможность за рубежом посетить специальные "подготовительные факультеты". Кроме того, перспективным форматом является реализация российскими университетами совместных образовательных программ с зарубежными вузами. Этот и другие формы взаимодействия закрепляются в межвузовских соглашениях. Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек. Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч человек из-за рубежа.
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов

Фальков заявил о необходимости повышать уровень знаний иностранных студентов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМедицинская академия имени С. И. Георгиевского в Симферополе
Медицинская академия имени С. И. Георгиевского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Медицинская академия имени С. И. Георгиевского в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ.
«
"Чтобы повысить уровень знаний иностранных абитуриентов университетам рекомендуется активнее создавать центры довузовской подготовки за рубежом", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования", которое прошло в Высшей школе экономики.
Фальков отметил, что у иностранных студентов, которые планируют обучаться в вузах РФ, должна быть возможность за рубежом посетить специальные "подготовительные факультеты". Кроме того, перспективным форматом является реализация российскими университетами совместных образовательных программ с зарубежными вузами. Этот и другие формы взаимодействия закрепляются в межвузовских соглашениях.
Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек. Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч человек из-за рубежа.
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ОбществоРоссияВалерий ФальковВладимир ПутинВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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