https://ria.ru/20250321/studenty-2006584118.html

Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов

Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов - РИА Новости, 21.03.2025

Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:38:00+03:00

2025-03-21T20:38:00+03:00

2025-03-21T20:38:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

владимир путин

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ. "Чтобы повысить уровень знаний иностранных абитуриентов университетам рекомендуется активнее создавать центры довузовской подготовки за рубежом", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования", которое прошло в Высшей школе экономики. Фальков отметил, что у иностранных студентов, которые планируют обучаться в вузах РФ, должна быть возможность за рубежом посетить специальные "подготовительные факультеты". Кроме того, перспективным форматом является реализация российскими университетами совместных образовательных программ с зарубежными вузами. Этот и другие формы взаимодействия закрепляются в межвузовских соглашениях. Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек. Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч человек из-за рубежа.

https://ria.ru/20241224/studenty-1990936580.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, валерий фальков, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ)