Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов
Фальков заявил о необходимости повышать уровень знаний иностранных студентов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМедицинская академия имени С. И. Георгиевского в Симферополе
Медицинская академия имени С. И. Георгиевского в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ.
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"Чтобы повысить уровень знаний иностранных абитуриентов университетам рекомендуется активнее создавать центры довузовской подготовки за рубежом", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования", которое прошло в Высшей школе экономики.
Фальков отметил, что у иностранных студентов, которые планируют обучаться в вузах РФ, должна быть возможность за рубежом посетить специальные "подготовительные факультеты". Кроме того, перспективным форматом является реализация российскими университетами совместных образовательных программ с зарубежными вузами. Этот и другие формы взаимодействия закрепляются в межвузовских соглашениях.
Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек. Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч человек из-за рубежа.
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