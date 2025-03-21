Еще четыре человека получили сроки за беспорядки в аэропорту Махачкалы
Еще четыре человека получили до восьми лет за беспорядки в аэропорту Махачкалы
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК , 21 мар - РИА Новости. Суд приговорил четверых жителей Дагестана к срокам от семи до восьми лет по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края.
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"Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, установлено, что 29 октября 2023 года Курбанисмаил Карабеков, Курбан Курбанов, Шахбан Магомедов, Магомедсаид Муртазалиев в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.
Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Несколько приговоров уже вынесено. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта на более чем 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло за собой полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
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