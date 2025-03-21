https://ria.ru/20250321/stavropole-2006547815.html

Еще четыре человека получили сроки за беспорядки в аэропорту Махачкалы﻿

Еще четыре человека получили сроки за беспорядки в аэропорту Махачкалы﻿ - РИА Новости, 21.03.2025

Еще четыре человека получили сроки за беспорядки в аэропорту Махачкалы﻿

Суд приговорил четверых жителей Дагестана к срокам от семи до восьми лет по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:32:00+03:00

2025-03-21T17:32:00+03:00

2025-03-21T17:32:00+03:00

происшествия

ставропольский край

махачкала

израиль

генеральная прокуратура рф

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ПЯТИГОРСК , 21 мар - РИА Новости. Суд приговорил четверых жителей Дагестана к срокам от семи до восьми лет по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края. "Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении. По данным прокуратуры, установлено, что 29 октября 2023 года Курбанисмаил Карабеков, Курбан Курбанов, Шахбан Магомедов, Магомедсаид Муртазалиев в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Несколько приговоров уже вынесено. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта на более чем 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло за собой полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968004185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край, махачкала, израиль, генеральная прокуратура рф