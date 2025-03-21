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Еще четыре человека получили сроки за беспорядки в аэропорту Махачкалы﻿ - РИА Новости, 21.03.2025
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17:32 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/stavropole-2006547815.html
Еще четыре человека получили сроки за беспорядки в аэропорту Махачкалы﻿
Еще четыре человека получили сроки за беспорядки в аэропорту Махачкалы﻿ - РИА Новости, 21.03.2025
Еще четыре человека получили сроки за беспорядки в аэропорту Махачкалы﻿
Суд приговорил четверых жителей Дагестана к срокам от семи до восьми лет по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:32:00+03:00
2025-03-21T17:32:00+03:00
происшествия
ставропольский край
махачкала
израиль
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ПЯТИГОРСК , 21 мар - РИА Новости. Суд приговорил четверых жителей Дагестана к срокам от семи до восьми лет по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края. "Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении. По данным прокуратуры, установлено, что 29 октября 2023 года Курбанисмаил Карабеков, Курбан Курбанов, Шахбан Магомедов, Магомедсаид Муртазалиев в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Несколько приговоров уже вынесено. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта на более чем 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло за собой полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
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происшествия, ставропольский край, махачкала, израиль, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Ставропольский край, Махачкала, Израиль, Генеральная прокуратура РФ
Еще четыре человека получили сроки за беспорядки в аэропорту Махачкалы﻿

Еще четыре человека получили до восьми лет за беспорядки в аэропорту Махачкалы﻿

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЯТИГОРСК , 21 мар - РИА Новости. Суд приговорил четверых жителей Дагестана к срокам от семи до восьми лет по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края.
«
"Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, установлено, что 29 октября 2023 года Курбанисмаил Карабеков, Курбан Курбанов, Шахбан Магомедов, Магомедсаид Муртазалиев в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.
Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Несколько приговоров уже вынесено. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта на более чем 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло за собой полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
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ПроисшествияСтавропольский крайМахачкалаИзраильГенеральная прокуратура РФ
 
 
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