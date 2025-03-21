https://ria.ru/20250321/stavki-2006561319.html

Набиуллина прокомментировала снижение ставок по депозитам

Набиуллина прокомментировала снижение ставок по депозитам - РИА Новости, 21.03.2025

Набиуллина прокомментировала снижение ставок по депозитам

Ставки банковских депозитов выше ключевой ставки ЦБ РФ - была это нестандартная ситуация в конце прошлого года, с их снижением ситуация вернулась в норму,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T18:20:00+03:00

2025-03-21T18:20:00+03:00

2025-03-21T18:52:00+03:00

экономика

ипотека

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ставки банковских депозитов выше ключевой ставки ЦБ РФ - была это нестандартная ситуация в конце прошлого года, с их снижением ситуация вернулась в норму, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки - это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки. Ставки по депозитам выше ключевой в ноябре-декабре были в том числе потому, что банки ожидали дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка, дальнейшего повышения ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.По данным Индекса вкладов маркетплейса "Финуслуги" на 5 марта 2025 года, только шесть российских банков из топ-20 предлагают ставки по годовым вкладам более 20%. Ранее в феврале "Финуслуги" зафиксировали интерес россиян к более долгосрочным вкладам – средства перетекают из трех- и шестимесячных вкладов в депозиты сроком девять и двенадцать месяцев.ЦБ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.По словам главы регулятора, вероятность повышения ключевой ставки в дальнейшем уменьшилась. Однако если инфляция будет снижаться недостаточно быстро и устойчиво для достижения целевого показателя в четыре процента в 2026 году, Банк России может сделать дополнительный шаг по повышению ставки.Как говорится в заявлении ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году.По словам Набиуллиной, на заседании 21 марта рассматривался только один вариант — сохранение ключевой ставки. Тем не менее, члены совета директоров длительное время обсуждали сигнал. Речь шла о двух вариантах — нейтральном и умеренно жестком.Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Они аргументировали это тем, что регулятор продолжит накапливать данные по экономике, так как статистика декабря и января "зашумлена" бюджетными расходами. Мнения экспертов о том, когда начнется цикл снижения ключевой ставки, разделились: большинство уверены, что снижение начнется уже в июне, другие считают, что это произойдет не раньше конца лета — начала осени.

https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980096916.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ипотека, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)