https://ria.ru/20250321/stavki-2006561319.html
Набиуллина прокомментировала снижение ставок по депозитам
Набиуллина прокомментировала снижение ставок по депозитам - РИА Новости, 21.03.2025
Набиуллина прокомментировала снижение ставок по депозитам
Ставки банковских депозитов выше ключевой ставки ЦБ РФ - была это нестандартная ситуация в конце прошлого года, с их снижением ситуация вернулась в норму,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:20:00+03:00
2025-03-21T18:20:00+03:00
2025-03-21T18:52:00+03:00
экономика
ипотека
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ставки банковских депозитов выше ключевой ставки ЦБ РФ - была это нестандартная ситуация в конце прошлого года, с их снижением ситуация вернулась в норму, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки - это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки. Ставки по депозитам выше ключевой в ноябре-декабре были в том числе потому, что банки ожидали дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка, дальнейшего повышения ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.По данным Индекса вкладов маркетплейса "Финуслуги" на 5 марта 2025 года, только шесть российских банков из топ-20 предлагают ставки по годовым вкладам более 20%. Ранее в феврале "Финуслуги" зафиксировали интерес россиян к более долгосрочным вкладам – средства перетекают из трех- и шестимесячных вкладов в депозиты сроком девять и двенадцать месяцев.ЦБ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.По словам главы регулятора, вероятность повышения ключевой ставки в дальнейшем уменьшилась. Однако если инфляция будет снижаться недостаточно быстро и устойчиво для достижения целевого показателя в четыре процента в 2026 году, Банк России может сделать дополнительный шаг по повышению ставки.Как говорится в заявлении ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году.По словам Набиуллиной, на заседании 21 марта рассматривался только один вариант — сохранение ключевой ставки. Тем не менее, члены совета директоров длительное время обсуждали сигнал. Речь шла о двух вариантах — нейтральном и умеренно жестком.Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Они аргументировали это тем, что регулятор продолжит накапливать данные по экономике, так как статистика декабря и января "зашумлена" бюджетными расходами. Мнения экспертов о том, когда начнется цикл снижения ключевой ставки, разделились: большинство уверены, что снижение начнется уже в июне, другие считают, что это произойдет не раньше конца лета — начала осени.
https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980096916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина прокомментировала снижение ставок по депозитам
Набиуллина назвала ставки депозитов выше ключевой нестандартной ситуацией
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ставки банковских депозитов выше ключевой ставки ЦБ РФ - была это нестандартная ситуация в конце прошлого года, с их снижением ситуация вернулась в норму, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки - это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки. Ставки по депозитам выше ключевой в ноябре-декабре были в том числе потому, что банки ожидали дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка, дальнейшего повышения ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
По данным Индекса вкладов маркетплейса "Финуслуги" на 5 марта 2025 года, только шесть российских банков из топ-20 предлагают ставки по годовым вкладам более 20%. Ранее в феврале "Финуслуги" зафиксировали интерес россиян к более долгосрочным вкладам – средства перетекают из трех- и шестимесячных вкладов в депозиты сроком девять и двенадцать месяцев.
ЦБ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
По словам главы регулятора, вероятность повышения ключевой ставки в дальнейшем уменьшилась. Однако если инфляция будет снижаться недостаточно быстро и устойчиво для достижения целевого показателя в четыре процента в 2026 году, Банк России может сделать дополнительный шаг по повышению ставки.
Как говорится в заявлении ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году.
По словам Набиуллиной, на заседании 21 марта рассматривался только один вариант — сохранение ключевой ставки. Тем не менее, члены совета директоров длительное время обсуждали сигнал. Речь шла о двух вариантах — нейтральном и умеренно жестком.
Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Они аргументировали это тем, что регулятор продолжит накапливать данные по экономике, так как статистика декабря и января "зашумлена" бюджетными расходами. Мнения экспертов о том, когда начнется цикл снижения ключевой ставки, разделились: большинство уверены, что снижение начнется уже в июне, другие считают, что это произойдет не раньше конца лета — начала осени.