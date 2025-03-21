https://ria.ru/20250321/ssha-2006608628.html
В США уволили почти весь отдел по гражданским правам в МВБ
В США уволили почти весь отдел по гражданским правам в МВБ - РИА Новости, 21.03.2025
В США уволили почти весь отдел по гражданским правам в МВБ
Власти США уволили почти весь отдел по гражданским правам в министерстве внутренней безопасности страны, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:59:00+03:00
2025-03-21T23:59:00+03:00
2025-03-21T23:59:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Власти США уволили почти весь отдел по гражданским правам в министерстве внутренней безопасности страны, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц. "В пятницу администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа уволила почти весь отдел по гражданским правам министерства внутренней безопасности", - пишет издание. Отмечается, что более 100 сотрудников МВБ были отправлены в отпуск на 60 дней с тем, чтобы найти другую работу на госслужбе или быть уволенными в мае. Помимо этого, по данным издания, власти США также закрыли офис омбудсмена по вопросам гражданства и иммиграции. Все эти шаги газета связывает с желанием американской администрации снизить надзор над своими решениями в области борьбы с нелегальной миграцией. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250321/ssha-2006588361.html
https://ria.ru/20250311/ssha-2004209793.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
В США уволили почти весь отдел по гражданским правам в МВБ
NYT: власти США уволили почти весь отдел по гражданским правам в МВБ
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Власти США уволили почти весь отдел по гражданским правам в министерстве внутренней безопасности страны, сообщает газета New York Times
со ссылкой на официальных лиц.
"В пятницу администрация (президента США
Дональда – ред.) Трампа уволила почти весь отдел по гражданским правам министерства внутренней безопасности", - пишет издание.
Отмечается, что более 100 сотрудников МВБ были отправлены в отпуск на 60 дней с тем, чтобы найти другую работу на госслужбе или быть уволенными в мае.
Помимо этого, по данным издания, власти США также закрыли офис омбудсмена по вопросам гражданства и иммиграции.
Все эти шаги газета связывает с желанием американской администрации снизить надзор над своими решениями в области борьбы с нелегальной миграцией.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.