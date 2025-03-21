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В США уволили почти весь отдел по гражданским правам в МВБ

В США уволили почти весь отдел по гражданским правам в МВБ - РИА Новости, 21.03.2025

В США уволили почти весь отдел по гражданским правам в МВБ

Власти США уволили почти весь отдел по гражданским правам в министерстве внутренней безопасности страны, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T23:59:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Власти США уволили почти весь отдел по гражданским правам в министерстве внутренней безопасности страны, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц. "В пятницу администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа уволила почти весь отдел по гражданским правам министерства внутренней безопасности", - пишет издание. Отмечается, что более 100 сотрудников МВБ были отправлены в отпуск на 60 дней с тем, чтобы найти другую работу на госслужбе или быть уволенными в мае. Помимо этого, по данным издания, власти США также закрыли офис омбудсмена по вопросам гражданства и иммиграции. Все эти шаги газета связывает с желанием американской администрации снизить надзор над своими решениями в области борьбы с нелегальной миграцией. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

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