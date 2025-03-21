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США продолжат политику максимального давления на Иран, заявили в Госдепе - РИА Новости, 21.03.2025
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22:33 21.03.2025 (обновлено: 22:35 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ssha-2006599475.html
США продолжат политику максимального давления на Иран, заявили в Госдепе
США продолжат политику максимального давления на Иран, заявили в Госдепе - РИА Новости, 21.03.2025
США продолжат политику максимального давления на Иран, заявили в Госдепе
Администрация США будет продолжать политику максимального давления на Иран, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия и пресечь поддержку... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Администрация США будет продолжать политику максимального давления на Иран, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия и пресечь поддержку терроризма, заявила в пятницу официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Иран не должен иметь ядерное оружие. Это вопрос национальных интересов США. Именно поэтому президент Трамп проводит политику максимального давления, включая санкции и дипломатические меры, чтобы остановить деструктивное поведение иранского режима", - сказала она на брифинге. Брюс добавила, что санкции распространяются также на компании, помогающие Ирану обходить ограничения. По её словам, Вашингтон остаётся привержен жёсткому подходу к Тегерану, при этом продолжая взаимодействие с партнёрами по данному вопросу.
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в мире, цены на нефть, сша, иран, тегеран (город)
В мире, Цены на нефть, США, Иран, Тегеран (город)
США продолжат политику максимального давления на Иран, заявили в Госдепе

Госдеп: США будут давить на Иран, чтобы не допустить создания ядерного оружия

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Администрация США будет продолжать политику максимального давления на Иран, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия и пресечь поддержку терроризма, заявила в пятницу официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«
"Иран не должен иметь ядерное оружие. Это вопрос национальных интересов США. Именно поэтому президент Трамп проводит политику максимального давления, включая санкции и дипломатические меры, чтобы остановить деструктивное поведение иранского режима", - сказала она на брифинге.
Брюс добавила, что санкции распространяются также на компании, помогающие Ирану обходить ограничения.
По её словам, Вашингтон остаётся привержен жёсткому подходу к Тегерану, при этом продолжая взаимодействие с партнёрами по данному вопросу.
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В миреЦены на нефтьСШАИранТегеран (город)
 
 
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