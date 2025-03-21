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США продолжат политику максимального давления на Иран, заявили в Госдепе

США продолжат политику максимального давления на Иран, заявили в Госдепе - РИА Новости, 21.03.2025

США продолжат политику максимального давления на Иран, заявили в Госдепе

Администрация США будет продолжать политику максимального давления на Иран, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия и пресечь поддержку... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Администрация США будет продолжать политику максимального давления на Иран, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия и пресечь поддержку терроризма, заявила в пятницу официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Иран не должен иметь ядерное оружие. Это вопрос национальных интересов США. Именно поэтому президент Трамп проводит политику максимального давления, включая санкции и дипломатические меры, чтобы остановить деструктивное поведение иранского режима", - сказала она на брифинге. Брюс добавила, что санкции распространяются также на компании, помогающие Ирану обходить ограничения. По её словам, Вашингтон остаётся привержен жёсткому подходу к Тегерану, при этом продолжая взаимодействие с партнёрами по данному вопросу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, иран, тегеран (город)