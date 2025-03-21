https://ria.ru/20250321/ssha-2006589963.html

США планируют закупить сотни миллионов яиц в Турции и Южной Корее

США планируют закупить сотни миллионов яиц в Турции и Южной Корее - РИА Новости, 21.03.2025

США планируют закупить сотни миллионов яиц в Турции и Южной Корее

США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены на фоне последствий эпидемии птичьего... РИА Новости, 21.03.2025

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены на фоне последствий эпидемии птичьего гриппа, заявила министр сельского хозяйства США Брук Роллинс. "Прямо сейчас мы импортируем яйца из Турции и Южной Кореи. Вчера я говорила с представителями других стран, которые тоже вскоре начнут поставки. Пока мы не подписали соглашения, я не могу их называть", - сказала министр журналистам. По ее словам, объем поставок будет значительным. "Мы говорим о сотнях миллионов яиц на ближайшее время. Это серьезный объем, достаточный для того, чтобы продолжить снижение цен", - уточнила Роллинс. Она также отметила, что США планируют вернуться к внутреннему производству яиц в течение нескольких месяцев, когда будет восстановлена популяция кур-несушек. "Как только у нас снова будет полноценная индустрия по производству яиц, мы вернем американские яйца на прилавки", - подчеркнула она. По словам министра, распространение птичьего гриппа, продолжающееся в США почти два года, идет на спад благодаря усилиям минсельхоза. "Мы инвестировали значительные средства в аудиты по всей стране, помогли птицефабрикам усилить защиту своих птичников. С момента внедрения этих мер мы видим заметное снижение масштабов эпидемии", - сообщила Роллинс.

https://ria.ru/20250321/ssha-2006570257.html

https://ria.ru/20250316/eksport-2005373703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, турция, южная корея, в мире