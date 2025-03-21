https://ria.ru/20250321/ssha-2006588361.html

Сокращение чиновников в США повышает риск раскрытия гостайн, пишет Politico

Сокращение чиновников в США повышает риск раскрытия гостайн, пишет Politico - РИА Новости, 21.03.2025

Сокращение чиновников в США повышает риск раскрытия гостайн, пишет Politico

Недовольные сотрудники правительства США, попавшие под массовые сокращения администрации президента страны Дональда Трампа, могут стать целями иностранных... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:05:00+03:00

2025-03-21T21:05:00+03:00

2025-03-21T21:05:00+03:00

в мире

сша

ирак

нью-йорк (город)

дональд трамп

майк джонсон

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Недовольные сотрудники правительства США, попавшие под массовые сокращения администрации президента страны Дональда Трампа, могут стать целями иностранных разведывательных служб и раскрыть им государственные тайны Соединенных Штатов, сообщает газета Politico со ссылкой на бывших сотрудников разведки, юристов, работающих в сфере нацбезопасности, и экспертов по внутренним угрозам. В начале марта газета New York Times сообщала, что администрация Трампа начала масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), затронув в первую очередь сотрудников, принятых на работу за последние два года. Ситуация вызвала панику среди молодых сотрудников управления, отмечается в материале. Это уже негативно сказалось на моральном духе и продуктивности работы в агентстве. "Стремительное сокращение штата сотрудников правительства администрацией Трампа создает благодатную почву для вербовки иностранными противниками недовольных сотрудников, знающих некоторые из наиболее строго охраняемых государственных тайн", - пишет издание. По данным газеты, как правило, сотрудники, уходящие в отставку, помнят о своей обязанности не разглашать засекреченную информацию, осознавая, что они могут стать целью для иностранных спецслужб. Однако сейчас работа контрразведывательных служб США осложняется стремительным темпом увольнений, из-за которых тысячи бывших работников потеряли уверенность в своей профессиональной компетенции и в завтрашнем дне. "Абсолютно точно создается риск в области контрразведки. (Он создается - ред.) не из-за того, что людей выгоняют, а из-за того, каким именно образом их выгоняют", - приводит Politico слова Кевина Кэрролла, бывшего оперативника ЦРУ, проводившего операции в Ираке и Нью-Йорке. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004209793.html

https://ria.ru/20250319/pentagon-2006075005.html

https://ria.ru/20250309/ssha-2003874196.html

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в мире, сша, ирак, нью-йорк (город), дональд трамп, майк джонсон, центральное разведывательное управление (цру)