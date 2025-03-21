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Итальянские производители отказали США в поставках яиц - РИА Новости, 21.03.2025
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19:02 21.03.2025 (обновлено: 21:27 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ssha-2006570257.html
Итальянские производители отказали США в поставках яиц
Итальянские производители отказали США в поставках яиц - РИА Новости, 21.03.2025
Итальянские производители отказали США в поставках яиц
Американское посольство в Италии обратилось к производителям яиц с просьбой о поставках на фоне дефицита в Штатах, но в основном получило отказ, пишет газета... РИА Новости, 21.03.2025
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РИМ, 21 мар — РИА Новости. Американское посольство в Италии обратилось к производителям яиц с просьбой о поставках на фоне дефицита в Штатах, но в основном получило отказ, пишет газета Corriere della Sera. По словам директора национального союза производителей мяса и яиц Unaitalia Лары Санфранческо, дипмиссия направила "пробный запрос на выяснение возможностей и готовности компаний, входящих в ассоциацию, экспортировать яйца в ближайшие месяцы"."Мы ответили, что поставщики Unaitalia, а речь идет примерно о 30 процентов от общего объема итальянского производства, в настоящее время не имеют возможности экспортировать, поэтому мы не можем выполнить запрос", — сказала Санфранческо. Как отмечает газета, экспортный потенциал отрасли в целом невелик, поскольку итальянские производители способны удовлетворить только внутренний рынок. Глава другой профильной ассоциации Assoavi Джанлука Баньяра заявил, что принял звонок посла США за розыгрыш. "Мы ответили, что проведем мониторинг, чтобы посмотреть, возможно ли оказать помощь, гарантируя обязательства, взятые на себя на нашем рынке", — добавил он. По словам главы Assoavi, поставка яиц в США может стать политическим инструментом и пройти в форме гуманитарной помощи. Но это возможно, только если итальянские фермеры в течение полугода увеличат темпы производства, подчеркнул он. Один из крупных производителей из области Венето, которая дает четверть национального объема производства яиц, отнесся к запросам из США скептически. Микеле Барбета, представляющий региональное отделение федерации Confagricoltura, заявил, что итальянские поставщики "тоже находятся на пределе производства и не могут гарантировать поставки". США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, в марте в этой стране яйца стоили дороже всего среди государств "Большой двадцатки", хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация президента Джо Байдена перед своим уходом убила почти восемь миллионов куриц по всей стране, так что нынешний яичный кризис стал "кризисом Байдена". Как рассказал глава Ассоциации производителей яиц Дании Йёрген Ниберг Ларсен, Вашингтон попросил о поставках этой продукции практически каждую страну Европы.
https://ria.ru/20250316/eksport-2005373703.html
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сша, австралия, дания, джо байден, италия, в мире
США, Австралия, Дания, Джо Байден, Италия, В мире
Итальянские производители отказали США в поставках яиц

Corriere della Sera: итальянские производители отказали США в поставках яиц

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчасток сортировки и упаковки на птицефабрике
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участок сортировки и упаковки на птицефабрике. Архивное фото
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РИМ, 21 мар — РИА Новости. Американское посольство в Италии обратилось к производителям яиц с просьбой о поставках на фоне дефицита в Штатах, но в основном получило отказ, пишет газета Corriere della Sera.
По словам директора национального союза производителей мяса и яиц Unaitalia Лары Санфранческо, дипмиссия направила "пробный запрос на выяснение возможностей и готовности компаний, входящих в ассоциацию, экспортировать яйца в ближайшие месяцы".
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"Мы ответили, что поставщики Unaitalia, а речь идет примерно о 30 процентов от общего объема итальянского производства, в настоящее время не имеют возможности экспортировать, поэтому мы не можем выполнить запрос", — сказала Санфранческо.
Как отмечает газета, экспортный потенциал отрасли в целом невелик, поскольку итальянские производители способны удовлетворить только внутренний рынок.
Глава другой профильной ассоциации Assoavi Джанлука Баньяра заявил, что принял звонок посла США за розыгрыш.
"Мы ответили, что проведем мониторинг, чтобы посмотреть, возможно ли оказать помощь, гарантируя обязательства, взятые на себя на нашем рынке", — добавил он.
По словам главы Assoavi, поставка яиц в США может стать политическим инструментом и пройти в форме гуманитарной помощи. Но это возможно, только если итальянские фермеры в течение полугода увеличат темпы производства, подчеркнул он.
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Один из крупных производителей из области Венето, которая дает четверть национального объема производства яиц, отнесся к запросам из США скептически. Микеле Барбета, представляющий региональное отделение федерации Confagricoltura, заявил, что итальянские поставщики "тоже находятся на пределе производства и не могут гарантировать поставки".
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, в марте в этой стране яйца стоили дороже всего среди государств "Большой двадцатки", хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация президента Джо Байдена перед своим уходом убила почти восемь миллионов куриц по всей стране, так что нынешний яичный кризис стал "кризисом Байдена".
Как рассказал глава Ассоциации производителей яиц Дании Йёрген Ниберг Ларсен, Вашингтон попросил о поставках этой продукции практически каждую страну Европы.
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