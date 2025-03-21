https://ria.ru/20250321/ssha-2006552758.html

США сняли санкции с криптосервиса, основанного россиянином

США сняли санкции с криптосервиса, основанного россиянином - РИА Новости, 21.03.2025

США сняли санкции с криптосервиса, основанного россиянином

Министерство финансов США приняло решение вывести из-под экономических санкций криптовалютный сервис Tornado Cash, одним из сооснователей которого является... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:43:00+03:00

2025-03-21T17:43:00+03:00

2025-03-21T17:52:00+03:00

санкции в отношении россии

сша

ким чен ын

скотт бессент

кндр (северная корея)

в мире

россия

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Министерство финансов США приняло решение вывести из-под экономических санкций криптовалютный сервис Tornado Cash, одним из сооснователей которого является россиянин Роман Семенов, сообщается в обнародованном в пятницу заявлении ведомства."По итогам анализа юридических и политических вопросов, связанных с применением финансовых санкций к деятельности в новых технологических и правовых условиях, мы приняли решение снять экономические санкции с Tornado Cash", – говорится в сообщении министерства.При этом в ведомстве подчеркнули, что США по-прежнему обеспокоены случаями отмывания средств через цифровые активы в пользу Северной Кореи и правительства Ким Чен Ына, а также заявили о намерении внимательно отслеживать подобные транзакции."Министерство финансов остается привержено использованию своих полномочий для разоблачения и пресечения возможностей киберпреступников и других незаконных акторов получать прибыль от своих преступных действий через экосистему цифровых активов", – отмечается в заявлении.Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что "защита индустрии цифровых активов от злоупотреблений со стороны Северной Кореи и других незаконных акторов является необходимой для лидерства США в этой сфере".Сервис Tornado Cash ранее был включен в санкционный список США из-за обвинений в том, что через него отмывались средства, якобы похищенные северокорейскими хакерами. Сооснователем Tornado Cash, предположительно, является российский разработчик Роман Семенов, который ранее упоминался в связи с деятельностью этого криптосервиса.

https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006526542.html

https://ria.ru/20250321/ssha-2006378699.html

сша

кндр (северная корея)

россия

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санкции в отношении россии, сша, ким чен ын, скотт бессент, кндр (северная корея), в мире, россия