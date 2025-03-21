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В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта - РИА Новости, 21.03.2025
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09:48 21.03.2025
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В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта
В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта - РИА Новости, 21.03.2025
В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта
Полиция в США арестовала женщину, которая, по заявлению правоохранительных органов, утопила свою собаку в туалете международного аэропорта Орландо, чтобы... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:48:00+03:00
2025-03-21T09:48:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полиция в США арестовала женщину, которая, по заявлению правоохранительных органов, утопила свою собаку в туалете международного аэропорта Орландо, чтобы попасть на рейс, пишет местная газета Orlando Sentinel. "Женщина была арестована... после того, как полиция заявила, что она утопила свою собаку в туалете международного аэропорта Орландо, потому что не могла взять ее с собой на рейс", - говорится в сообщении издания. Согласно ордеру на арест, на который ссылается издание, 57-летняя Элисон Агата Лоуренс убила своего 9-летнего шнауцера по кличке Тайвинн в туалете аэропорта 16 декабра перед вылетом в столицу Колумбии Боготу. Как сообщается, сотрудник аэропорта обнаружил мертвую собаку в мусорном баке в туалете аэропорта. Он сообщил полиции, что видел женщину в туалетной кабинке, которая убирала воду и собачий корм с пола. Позже женщину смогли идентифицировать. По данным издания, вскрытие установило, что причиной смерти собаки стало утопление. По данным Orlando Sentinel, Лоуренс была арестована во вторник по обвинению в жестоком обращении с животными, но позднее была освобождена под залог в размере 5 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250319/prigovor-2005995347.html
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в мире, орландо, сша, колумбия
В мире, Орландо, США, Колумбия
В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта

В США женщина утопила собаку в туалете аэропорта, чтобы не опоздать на рейс

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в США
Сотрудник полиции в США - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудник полиции в США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полиция в США арестовала женщину, которая, по заявлению правоохранительных органов, утопила свою собаку в туалете международного аэропорта Орландо, чтобы попасть на рейс, пишет местная газета Orlando Sentinel.
"Женщина была арестована... после того, как полиция заявила, что она утопила свою собаку в туалете международного аэропорта Орландо, потому что не могла взять ее с собой на рейс", - говорится в сообщении издания.
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Согласно ордеру на арест, на который ссылается издание, 57-летняя Элисон Агата Лоуренс убила своего 9-летнего шнауцера по кличке Тайвинн в туалете аэропорта 16 декабра перед вылетом в столицу Колумбии Боготу.
Как сообщается, сотрудник аэропорта обнаружил мертвую собаку в мусорном баке в туалете аэропорта. Он сообщил полиции, что видел женщину в туалетной кабинке, которая убирала воду и собачий корм с пола. Позже женщину смогли идентифицировать. По данным издания, вскрытие установило, что причиной смерти собаки стало утопление.
По данным Orlando Sentinel, Лоуренс была арестована во вторник по обвинению в жестоком обращении с животными, но позднее была освобождена под залог в размере 5 тысяч долларов.
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