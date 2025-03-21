https://ria.ru/20250321/ssha-2006384861.html
В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта
В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта - РИА Новости, 21.03.2025
В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта
Полиция в США арестовала женщину, которая, по заявлению правоохранительных органов, утопила свою собаку в туалете международного аэропорта Орландо, чтобы... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:48:00+03:00
2025-03-21T09:48:00+03:00
2025-03-21T09:48:00+03:00
в мире
орландо
сша
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593785710_0:203:2889:1828_1920x0_80_0_0_261007b55d8ed3929446cc2f34923890.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полиция в США арестовала женщину, которая, по заявлению правоохранительных органов, утопила свою собаку в туалете международного аэропорта Орландо, чтобы попасть на рейс, пишет местная газета Orlando Sentinel. "Женщина была арестована... после того, как полиция заявила, что она утопила свою собаку в туалете международного аэропорта Орландо, потому что не могла взять ее с собой на рейс", - говорится в сообщении издания. Согласно ордеру на арест, на который ссылается издание, 57-летняя Элисон Агата Лоуренс убила своего 9-летнего шнауцера по кличке Тайвинн в туалете аэропорта 16 декабра перед вылетом в столицу Колумбии Боготу. Как сообщается, сотрудник аэропорта обнаружил мертвую собаку в мусорном баке в туалете аэропорта. Он сообщил полиции, что видел женщину в туалетной кабинке, которая убирала воду и собачий корм с пола. Позже женщину смогли идентифицировать. По данным издания, вскрытие установило, что причиной смерти собаки стало утопление. По данным Orlando Sentinel, Лоуренс была арестована во вторник по обвинению в жестоком обращении с животными, но позднее была освобождена под залог в размере 5 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250319/prigovor-2005995347.html
https://ria.ru/20241117/sobaki-1984216782.html
орландо
сша
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593785710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6dc67be16f001e76de5a83c570605c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, орландо, сша, колумбия
В мире, Орландо, США, Колумбия
В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта
В США женщина утопила собаку в туалете аэропорта, чтобы не опоздать на рейс