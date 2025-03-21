https://ria.ru/20250321/ssha-2006384861.html

В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта

В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта - РИА Новости, 21.03.2025

В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта

Полиция в США арестовала женщину, которая, по заявлению правоохранительных органов, утопила свою собаку в туалете международного аэропорта Орландо, чтобы... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:48:00+03:00

2025-03-21T09:48:00+03:00

2025-03-21T09:48:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полиция в США арестовала женщину, которая, по заявлению правоохранительных органов, утопила свою собаку в туалете международного аэропорта Орландо, чтобы попасть на рейс, пишет местная газета Orlando Sentinel. "Женщина была арестована... после того, как полиция заявила, что она утопила свою собаку в туалете международного аэропорта Орландо, потому что не могла взять ее с собой на рейс", - говорится в сообщении издания. Согласно ордеру на арест, на который ссылается издание, 57-летняя Элисон Агата Лоуренс убила своего 9-летнего шнауцера по кличке Тайвинн в туалете аэропорта 16 декабра перед вылетом в столицу Колумбии Боготу. Как сообщается, сотрудник аэропорта обнаружил мертвую собаку в мусорном баке в туалете аэропорта. Он сообщил полиции, что видел женщину в туалетной кабинке, которая убирала воду и собачий корм с пола. Позже женщину смогли идентифицировать. По данным издания, вскрытие установило, что причиной смерти собаки стало утопление. По данным Orlando Sentinel, Лоуренс была арестована во вторник по обвинению в жестоком обращении с животными, но позднее была освобождена под залог в размере 5 тысяч долларов.

https://ria.ru/20250319/prigovor-2005995347.html

https://ria.ru/20241117/sobaki-1984216782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, орландо, сша, колумбия