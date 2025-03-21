https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006581146.html

Спецоперация, 21 марта: ВС России нанесли 13 групповых ударов за неделю

Спецоперация, 21 марта: ВС России нанесли 13 групповых ударов за неделю - РИА Новости, 21.03.2025

Спецоперация, 21 марта: ВС России нанесли 13 групповых ударов за неделю

Вооруженные силы РФ нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками и поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:17:00+03:00

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2025-03-21T20:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками и поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований, говорится в сводке Минобороны РФ за период с 15 по 21 марта. За это время российские группировки продолжали уничтожение формирований ВСУ в Курской области, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Украинские войска за неделю потеряли более 10365 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 18 танков, 124 боевых бронированных машин, 125 орудий полевой артиллерии, двух пусковых установок реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 25 складов боеприпасов, 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. За неделю средства ПВО уничтожили 28 управляемых авиабомб JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS, а также 1113 беспилотников самолетного типа, в том числе 536 вне зоны СВО. Кроме того, ВКС России в воздушном бою сбили МиГ-29 воздушных сил Украины. Большая глупостьВ отдельной сводке по ситуации в курском приграничье говорится, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах трех населённых пунктов Курской области. Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Гуево в Курской области, а также в районах 18 населённых пунктов в Сумской области Украины. За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 240 военнослужащих, танк, БМП, четыре боевые бронированные машины и восемь минометов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий здесь противник потерял более 69120 человек. Как сообщили в Минобороны РФ, около 00.20 мск в пятницу киевский режим осуществил подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции "Суджа", через которую ранее прокачивали более 40 миллионов кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям. Как подчеркнули в российском ведомстве, с 7 августа 2024 года до настоящего времени станция находилась под контролем ВСУ. Украинские подразделения использовали её в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. Подрыв этого важного российского энергетического объекта в МО РФ назвали намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что станция получила значительные повреждения, возбуждено уголовное дело о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нарушение Украиной условий 30-дневной остановки огня по энергообъектам показывает, что лидерам киевского режима нельзя доверять, о чем Москва предупреждала ранее. ВС РФ, по его словам, воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения Киева. Их ждет расплатаПресс-служба Следственного комитета РФ сообщила в пятницу, что начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов*, командующий ВВС Украины Николай Олещук* и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа стоят за организацией атак беспилотниками по Курской области и другим регионам России, им заочно предъявлены обвинения, они объявлены в розыск. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что объекты культурного значения, разрушенные ВСУ в новых российских регионах, а также в курском и белгородском приграничье, необходимо не только восстанавливать, но и музеефицировать, чтобы наглядно показывать преступную сущность неонацистского киевского режима. По его словам, такие трагедии, как намеренный удар ВСУ по краеведческому музею в городе Судже Курской области, в результате чего погибла его смотрительница, не должны быть забыты. Администрация Лисичанска в ЛНР сообщила в пятницу, что в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в городе Приволье 19 марта погибли двое мирных жителей. Прекращение огня на УкраинеОфициальный представитель госдепа США Тэмми Брюс заявила, что до договорённости о полном прекращении огня, после которой можно будет говорить "не только о мире на неделю или полгода, но о долгосрочном мире", остаётся "расстояние вздоха". Газета Financial Times выпустила материал, согласно которому США расширяют экономические требования к Киеву и хотят, чтобы под контроль Вашингтона перешли не только украинские недра, но и АЭС страны. Американский журналист Сеймур Херш, сославшись на неназванный источник, заявил, что президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма и Донбасса в качестве международных курортов. На сегодняшний день только Великобритания и Франция публично заявили об отправке войск на Украину, другие страны, например, Италия, выступили против идеи отправки контингента и предложили военную технику или войска для пополнения других подразделений НАТО, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит "коалиции желающих" разместить своих "миротворцев" на Украине состоится в Париже 27 марта. По его словам, на встрече будет присутствовать Владимир Зеленский. Газета Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что Великобритания рассматривает отправку на Украину истребителей Typhoon для прикрытия сухопутных войск в случае их направления туда. Президент Франции Эммануэль Макрон, также по данным Telegraph, активно изучает альтернативу вводу европейских войск на Украину в виде миротворческой миссии под эгидой ООН. Европейские запасы тротила и других взрывчатых веществ, по данным агентства Блумберг, истощены до предела после попыток вооружить Украину, в связи с чем ЕС пытается увеличить производство взрывчатки. Жуткие пыткиПредседатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ (ОП РФ) Максим Григорьев рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" о пытках российских военнослужащих со стороны украинских врачей. По его словам, они проводят медицинские манипуляции, операции без наркоза "точно так же, как делал доктор Менгеле в фашистском концлагере", при этом специально заглядывают в глаза и смотрят.* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html

https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html

https://ria.ru/20250321/ugroza-2006318895.html

https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html

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украина, россия, сша, эммануэль макрон, светлана петренко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, российское историческое общество, нато, миг-29