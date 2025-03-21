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Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 21.03.2025
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14:02 21.03.2025 (обновлено: 14:12 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006455733.html
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 21.03.2025
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 510 украинских военных, шесть орудий полевой артиллерии, девять станций... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:02:00+03:00
2025-03-21T14:12:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
украина
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 510 украинских военных, шесть орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и четырех бригад береговой обороны ВСУ. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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украина
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли в зоне ответственности "Днепра" 510 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 510 украинских военных, шесть орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и четырех бригад береговой обороны ВСУ. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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