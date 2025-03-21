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Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 21.03.2025

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 510 украинских военных, шесть орудий полевой артиллерии, девять станций... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:02:00+03:00

2025-03-21T14:02:00+03:00

2025-03-21T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 510 украинских военных, шесть орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и четырех бригад береговой обороны ВСУ. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)