https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006455733.html
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 21.03.2025
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 510 украинских военных, шесть орудий полевой артиллерии, девять станций... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:02:00+03:00
2025-03-21T14:02:00+03:00
2025-03-21T14:12:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
украина
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003608471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c0a4be09340ae368955f095337048dc.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 510 украинских военных, шесть орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и четырех бригад береговой обороны ВСУ. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003608471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704f6404dba2a4a0179b9ea8db188c4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли в зоне ответственности "Днепра" 510 военных