https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006363016.html

Боец ВС России спас сослуживцев, отбив головой дрон ВСУ

Боец ВС России спас сослуживцев, отбив головой дрон ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025

Боец ВС России спас сослуживцев, отбив головой дрон ВСУ

Боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", с позывным Апостол спас на ротации группу российских... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T07:22:00+03:00

2025-03-21T07:22:00+03:00

2025-03-21T11:19:00+03:00

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ГОНЧАРОВКА (Курская область), 21 мар — РИА Новости. Боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", с позывным Апостол спас на ротации группу российских бойцов от украинского дрона, отбив тот головой. "Делали ротацию людей. Сменили людей, я посадил трех человек (на квадроциклы. — Прим. ред.), естественно, вещи все, и поехали. Когда вышли на "открытку" (открытую местность. — Прим. ред.), нас атаковали два дрона, первый, так сказать, не долетел до нас... Где-то в кустах взорвался... Второй — в поле... А когда мы уже вышли с середины "открытки", там довольно-таки далеко было до посадки, и я увидел боковым зрением — с правой стороны вдоль посадки летел дрон", — рассказал РИА Новости обстоятельства случившегося боец. Он уточнил, что изначально подумал, что дрон, который шел вдоль лесополосы, был российских бойцов, однако позже понял, что дрон все же принадлежит ВСУ. "Где-то метра два осталось (до дрона. — Прим. ред), я делаю резкий маневр вправо и потом влево. И получилось, он прямо шел по диагонали, и когда я влево вот так завернул, он мне по голове ударил и взорвался в трех метрах… Все проверили, вроде, себя, не останавливаясь, просто на ходу проверили, все нормально — и дальше газу", — пояснил Апостол.

https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355862.html

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Российский военнослужащий о спасении товарищей от дрона ВСУ Боец отряда "Т" Добровольческого корпуса в составе группировки войск "Север" с позывным "Апостол" спас товарищей от дрона ВСУ, отбив его головой. О деталях подвига РИА Новости рассказал сам боец. 2025-03-21T07:22 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины