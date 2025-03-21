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Боец ВС России спас сослуживцев, отбив головой дрон ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 21.03.2025 (обновлено: 11:19 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006363016.html
Боец ВС России спас сослуживцев, отбив головой дрон ВСУ
Боец ВС России спас сослуживцев, отбив головой дрон ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025
Боец ВС России спас сослуживцев, отбив головой дрон ВСУ
Боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", с позывным Апостол спас на ротации группу российских... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:22:00+03:00
2025-03-21T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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ГОНЧАРОВКА (Курская область), 21 мар — РИА Новости. Боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", с позывным Апостол спас на ротации группу российских бойцов от украинского дрона, отбив тот головой. "Делали ротацию людей. Сменили людей, я посадил трех человек (на квадроциклы. — Прим. ред.), естественно, вещи все, и поехали. Когда вышли на "открытку" (открытую местность. — Прим. ред.), нас атаковали два дрона, первый, так сказать, не долетел до нас... Где-то в кустах взорвался... Второй — в поле... А когда мы уже вышли с середины "открытки", там довольно-таки далеко было до посадки, и я увидел боковым зрением — с правой стороны вдоль посадки летел дрон", — рассказал РИА Новости обстоятельства случившегося боец. Он уточнил, что изначально подумал, что дрон, который шел вдоль лесополосы, был российских бойцов, однако позже понял, что дрон все же принадлежит ВСУ. "Где-то метра два осталось (до дрона. — Прим. ред), я делаю резкий маневр вправо и потом влево. И получилось, он прямо шел по диагонали, и когда я влево вот так завернул, он мне по голове ударил и взорвался в трех метрах… Все проверили, вроде, себя, не останавливаясь, просто на ходу проверили, все нормально — и дальше газу", — пояснил Апостол.
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355862.html
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РИА Новости
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Российский военнослужащий о спасении товарищей от дрона ВСУ
Боец отряда "Т" Добровольческого корпуса в составе группировки войск "Север" с позывным "Апостол" спас товарищей от дрона ВСУ, отбив его головой. О деталях подвига РИА Новости рассказал сам боец.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России спас сослуживцев, отбив головой дрон ВСУ

Боец ВС России спас сослуживцев в Курской области, отбив головой дрон ВСУ

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ГОНЧАРОВКА (Курская область), 21 мар — РИА Новости. Боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", с позывным Апостол спас на ротации группу российских бойцов от украинского дрона, отбив тот головой.
"Делали ротацию людей. Сменили людей, я посадил трех человек (на квадроциклы. — Прим. ред.), естественно, вещи все, и поехали. Когда вышли на "открытку" (открытую местность. — Прим. ред.), нас атаковали два дрона, первый, так сказать, не долетел до нас... Где-то в кустах взорвался... Второй — в поле... А когда мы уже вышли с середины "открытки", там довольно-таки далеко было до посадки, и я увидел боковым зрением — с правой стороны вдоль посадки летел дрон", — рассказал РИА Новости обстоятельства случившегося боец.
Он уточнил, что изначально подумал, что дрон, который шел вдоль лесополосы, был российских бойцов, однако позже понял, что дрон все же принадлежит ВСУ.
"Где-то метра два осталось (до дрона. — Прим. ред), я делаю резкий маневр вправо и потом влево. И получилось, он прямо шел по диагонали, и когда я влево вот так завернул, он мне по голове ударил и взорвался в трех метрах… Все проверили, вроде, себя, не останавливаясь, просто на ходу проверили, все нормально — и дальше газу", — пояснил Апостол.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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